Emergenza incendi in Puglia, l’ultimo episodio è avvenuto con un incendio a Gallipoli dove un uomo è stato trovato carbonizzato

Nel primo pomeriggio della giornata di ieri, è scoppiato un vasto incendio a Gallipoli nella zona del parco naturale di Punto Pizzo. Le fiamme sono partite dalle stradine, per poi diramarsi molto velocemente lungo le dune ricoperte di vegetazione del parco protetto.

Il fuoco è riuscito ad arrivare nei pressi di un hotel che si trova all’interno del parco. Tutto ciò ha spaventato il personale che impoaurito dall’esseere coinvolti dalle fiamme, ha deciso di adottare il protocollo di sicurezza, evacuando l’intero albergo. Forte lo spavento tra gli ospiti, ma nonostante ciò, le operazioni di evacuazione sono andate a buon fine senza alcun problema.

Al momento sul posto stanno operando anche vigili del fuoco. Inoltre da Lamezia Terme è stato portato un canadair, che ha già effettuato numerosi lanci d’acqua. La zona maggiormente coinvolta dall’incendio, è una pineta al ridosso della spiaggia.

Da anni gli albergatori del posto chiedono sistemi di sicurezza. Il tutto per evitare incendi nel gioiello naturalistico di Gallipoli. Ma le suddette richieste non sono state mai prese in considerazione.

Trovato un corpo carbonizzato

Dopo l’incendio a Gallipoli, è stato trovato un corpo completamente carbonizzato. Durante le operazioni di bonifica, gli agenti hanno rinvenuto il corpo. Si ipotizza anche che l’episodio potesse essere antecedente e quindi non collegabile all’incendio che ha distrutto vegetazione pregiata nel pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti il corpo dei Carabinieri, gli agenti del locale Commisariato di Polizia ed anche la forestale. L’ipotesi che è avanzata con maggior frequenza, è stata proprio quella che il corpo carbonizzato non sia collegabile all’incendio che ha colpito il parco di Punta Pizzo. Infatti secondo gli agenti, i resti rinvenuti sono troppo piccoli e già consumati per poter essere riconducibili solo all’aggressione del fuoco.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !