Inter, Icardi è un caso ancora tutto da risolvere. Il centravanti argentino è ormai in esubero, tutti lo hanno messo in chiaro e nessuno sta facendo nulla per nasconderlo. Tranne il giocatore, che ha minacciato di restare senza far nulla.

Inter-Icardi, altro episodio di questa telenovela che ormai dura davvero da troppo tempo. L’Inter ha ormai messo in chiaro il fatto che Icardi non è più il benvenuto. Negli ultimi mesi i litigi con i compagni, con la società, le uscite della moglie-agente Wanda Nara e la condizione contrattuale del giocatore hanno acceso un vero e proprio incendio. Fuoco sul quale, giorno dopo giorno, qualcuno, da entrambi gli schieramenti, getta benzina, in attesa di un’esplosione che porti alla deriva le due parti, che finalmente si allontaneranno. Soltanto così la faccenda potrebbe avere un vero finale. Eppure, al momento, le cose non sembrano destinate ad andare in quella direzione, con le parti che sono fermissime sulle proprie posizioni. Posizioni che spingono i club interessati ad attendere il momento giusto per proporre cifre bassissime e chiudere il colpo.

Icardi minaccia l’Inter

Mentre tutta la squadra è in ritiro, Mauro Icardi non è il benvenuto. E gli sarebbe stato detto molto chiaramente che non è più il benvenuto. Arrivato in ritiro per unirsi alla squadra, dopo poco l’ex capitano dell’Inter ha abbandonato la zona. Antonio Conte, il nuovo tecnico nerazzurro, Giuseppe Marotta, nuovo ds, e Steven Zhang, presidente dell’Inter, hanno chiaramente detto al giocatore che le sue prestazioni non sono più richieste. Infuriato, il giocatore avrebbe abbandonato il sito, sostenendo, riporta Repubblica, quanto segue: “Io sto qua due anni, prendo lo stipendio e non mi muovo“.

Guerra tra le parti

Mauro Icardi, insomma, avrebbe minacciato l’Inter, affermando che non solo non avrebbe rinnovato, ma neanche accettato di andare via. Il giocatore, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2021. Probabilmente Mauro sta aspettando proprio quella data per liberarsi dall’Inter ed accasarsi altrove, in una squadra che, non dovendo pagare il prezzo del suo cartellino, potrebbe promettere a lui ed alla sua moglie-agente cifre esorbitanti tra stipendio, bonus, premio per la firma del contratto e commissioni per l’operazione. L’Inter, ovviamente, vorrebbe fare il massimo per evitare questa situazione, dato che ciò significherebbe non solo avere in squadra un giocatore che porta malumore, ma anche al libro paga una cifra importante sprecata ed una notevole plusvalenza persa.

