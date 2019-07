Juventus, per de Ligt è praticamente tutto fatto. Da settimane si parla dell’affare che è davvero in discesa. Il giocatore, infatti, avrebbe addirittura già scelto il numero di maglia.

De Ligt giocherà nella Juventus. Il difensore centrale dell’Ajax, reduce da una stagione impressionante, sarà a breve bianconero. La dirigenza bianconera sta cercando un difensore centrale di livello assoluto, in grado di giocare sia a destra che a sinistra della difesa a quattro. Giovane ma anche col DNA europeo, il profilo perfetto deve avere mente fredda e tanta esperienza. In pratica la descrizione di Matthijs de Ligt. Da sempre è stato lui in cima alla lista del calciomercato di Fabio Paratici ed Andrea Agnelli, che ora hanno il giocatore praticamente in pugno. Manca soltanto l’ufficialità per la parola fine alla trattativa che porterà in Serie A uno dei migliori difensori centrali attualmente in circolazione nel mondo.

De Ligt alla Juve, affare incredibile

De Ligt è uno dei più grandi prospetti del calcio mondiale, che la Juventus non si è fatta scappare. Il difensore centrale, infatti, ha collezionato ben 4848 minuti di gioco con la maglietta dell’Ajax nell’ultima stagione. Per lui ben 33 partite in Eredivisie, 17 in Champions League, 5 in Toto knvb beker. Con 7 gol e 4 assist, è stato tra i protagonisti assoluti della cavalcata che ha portato i Lancieri a sfiorare la finale di Champions League contro il Liverpool, dovendo cedere solo davanti ad un Lucas Moura indemoniato. Per lui i biancoenri dovrebbero spendere oltre i 130 milioni di euro, tra cartellino, stipendio e commissioni all’agente Mino Raiola, che quando conclude un affare chiede sempre cifre stratosferiche, potendo vantare un’influenza decisiva sui più grandi campioni del calcio.

Scelto il numero di maglia

Secondo le ultime notizie riportate da La Gazzetta dello Sport, il giovane Matthijs de Ligt avrebbe già scelto la maglia. La divisa, ovviamente, sarà bianconera, ed avrà sopra inciso un numero: il 4. La numero quattro della Juventus è stata vestita in passato da nomi davvero molto importanti. Capello, ad esempio, aveva proprio quel numero quando giocava a Torino. Ed anche Antonio Conte iniziò la sua carriera con quel numero, per poi raddoppiare e vestire la numero otto. Hanno vestito la numero 4 della Juventus Massimo Bonini, Giuseppe Furino e Patrick Vieira. Più recentemente, il numero è stato rappresentato da Massimo Carrera, Moreno Torricelli, Paolo Montero e Mehdi Benatia. L’ultimo a sfoggiare la maglia numero quattro con la Juventus è stato Martin Caceres, che è andato via da poco.

