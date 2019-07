Malattia Mihajlovic, si scusa il giornalista che ha rivelato la notizia in anteprima. Si tratta di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, il quale si è spiegato attraverso un editoriale.

Sinisa Mihajlovic, il giornalista che ha rivelato la notizia ha chiesto scusa. Si tratta di Ivan Zazzaroni, noto volto della stampa sportiva italiana nonché attuale direttore del Corriere dello Sport.

“Volevo darvi io la notizia in prima persona, anche se qualcuno non ha rispettato la mia privacy e per vendere 200 copie in più ha rovinando un’amicizia di più di vent’anni”. Sono state queste le parole dell’allenatore del Bologna prima dell’annuncio choc. Effettivamente, la notizia – pur non parlando specificamente di leucemia ma di “malattia” – era stata pubblicata dal quotidiano e ha presto fatto il giro totale tra tv, radio e web.

Malattia Mihajlovic, Zazzaroni si scusa

All’indomani della toccante conferenza stampa di Mihajlovic, Zazzaroni ha voluto scusarsi con un editoriale a sua firma attraverso lo stesso giornale. Ecco alcuni estratti del testo:

Deve sempre prevalere l’angoscia di chi soffre, e allora mi pento per la prima volta di aver fatto il giornalista e non l’amico di vent’anni, l’amico che per l’intero pomeriggio di venerdì aveva dovuto rispondere a decine di altri amici e tifosi, e che aveva cercato più volte al telefono l’amico di vent’anni, e poi Arianna, la moglie, e Sabatini, e Mancini, e il dottor Nanni, l’unico in grado di fornirmi delle certezze e qualche rassicurazione. «Fattelo dire da lui», il consiglio di Sabatini. Ma lui, Sinisa, non ha risposto. Sì, ho fatto il giornalista e non l’amico che avrebbe dovuto attendere un’altra mezza giornata per lasciare che fosse lo stesso Sinisa a raccontare. Dopo aver ascoltato le sue parole e aver visto il suo volto, riconosciuto il coraggio di sempre, ho capito che mi sarei dovuto scusare pubblicamente con lui: avrei dovuto fare l’amico, “Sini”, come nei vent’anni precedenti, non il giornalista che peraltro ha raccomandato a suoi di non scrivere una riga sull’entità della malattia. L’ultima verità. Quella parola che fa paura. Dovevo fare una scelta, di fronte al tuo pianto, al tuo dolore, so di aver fatto quella sbagliata.

Il giornalista – pur scusandosi – comunque insiste: “Non pensavo ieri e non penso oggi di aver arrecato un danno a Sinisa: ho solo sfogato il dolore per una notizia che non avrei mai voluto ricevere aggiungendo un affettuoso incoraggiamento”.

Come ribadito dal medico del club emiliano, Mihajlovic inizierà la terapia d’urto già martedì mattina e, ovviamente, non sono noti i tempi legati alle cure. La dirigenza, intanto, ha già reso noto che non ci saranno cambi in panchina: l’allenatore resterà Mihajlovic, col suo vice Miroslav Tanjga che prenderà le redini finché il 50enne di Vukovar non vincerà questa battaglia e tornerà sulla panchina rossoblu.

