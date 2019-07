Maxi Lopez, nuovo attacco a Mauro Icardi e Wanda Nara. Il triangolo delle polemiche non si ferma: “Non rispettano l’accordo del giudice, e sulla vendetta della mafia siciliana…”

Maxi Lopez, Mauro Icardi e Wanda Nara: le polemiche si infiammano ancora. Perché mentre Icardi è ai ferri corti con l’Inter in attesa dell’addio, arrivano nuove pesanti dichiarazioni del connazionale di Buenos Aires. Direttamente dal programma argentino “Podemos Hablar“.

Maxi Lopez ancora contro Icardi

Maxi Lopez entra nuovamente a gamba tesa: “C’è un accordo firmato da un giudice per quanto riguarda i miei bambini, il quale però non è mai stato rispettato. Ho visto i miei figli due volte l’anno, non me li fanno vedere. Cerco anche di parlarne con Wanda, ma tutto ciò che è privato viene pubblicato sui social media. Devo sempre sperare che sia ben predisposta e lotto continuamente per essere presente nella vita dei miei figli, perché mi sto perdendo parte della loro vita. Con lei è sempre una questione di soldi. Solo quello, eppure a lei il denaro non manca”.

Ma Maxi Lopez ne ha anche per lo stesso Icardi, suo vecchio amico: “Quel giorno che vidi le foto dei miei figli con la maglietta dell’Inter e del Newell’s, gli dissi che mi avrebbe compreso solo una volta che sarebbe diventato padre. Mi fa incazzare vedere i miei figli usati, e diverse volte ha attaccato il telefono ai miei figli quando stavano parlando con me”.

Maxi Lopez-Icardi, anche la mafia siciliana di mezzo?

Il clamoroso tradimento avvenne ai tempi in cui Maxi Lopez giocava a Catania. Così quando gli viene chiesto se fosse vero o meno che la mafia siciliano si fosse offerta per una vendetta, il 34enne attualmente svincolato dribbla il quesito: “Preferisco non parlarne”. Una conferma indiretta?

