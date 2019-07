Blackout a New York durato ben tre ore, bloccata l’intera città fermi treni e metro, 72mila persone nel panico

Nella notte un blackout ha colpito la città di New York mandando in panico ben 72mila cittadini. La zona colpita dal guasto elettrico è stata la Section of Midtown And Upper West Side di Manhattan.

Il blackout è durato ben tre ore, con molti abitanti del posto che sono andati nel panico, temendo un altro attacco terroristico.

Ma a farne le spese sono stati soprattutto chi in quel momento era in metro. Al momento del blackout, infatti si sono bloccate anche tutti i treni della città, con i pendolari tenuti sotto sequestro dal danno elettrico.

Oltre alla metro di New York, a subire gli effetti del blackout anche i grattacieli e le case, con la città che è pimbata nell’oscurità. Anche gran parte dei tabelloni a Times Square e l’iconica insegna luminosa del Radio Music Hall non erano funzionante.

Per colpa del guasto elettrico, ma soprattutto per misure di sicurezza, anche chi aveva scelto di passare la serata in tranquillità in un cinema o nel frequentatissimo mall di Columbus Circle, è stato costretto ad evacuare. Proprio in quei momenti il terrore ha paralizzato New York, con molti cittadini che pensavano si trattasse di un altro attacco terroristico.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. La maggior parte degli interventi dei vigili del fuoco hanno avuto a che fare con le numerose persone rimaste chiuse dentro agli ascensori. A Manatthan in assenza di semafori, molte persone si sono improvvisate vigili urbani per regolare il traffico.

La verità sul blackout

A tranquillizzare tutti i cittadini di New York e downtown, ci hanno pensato le parole del sindaco Bill de Blasio. Con un messaggio sul social network Twitter, il primo cittadino di New York, ha detto ai cittadini di stare calmi, visto che si trattava di un guasto temporaneo. Inoltre poi il sindaco si è attivato per restituire la corrente elettrica ai cittadini nella maniera più veloce possibile. Così dopo tre ore di panico, New York è tornata alla normalità.

An estimated 10K customers remain without power as restorations progress. Remaining customers are expected to see power back in the next hour. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 14, 2019

Power was restored to remaining customers. I want to thank all of our first responders, the men and women of the NYPD, FDNY and @NYCEmergencyMgt for their hard work tonight — and every New Yorker for responding to the black out with that trademark NYC grit and toughness. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 14, 2019

L.P.

