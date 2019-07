Omicidio a Savona, dove un uomo armato di pistola ha sparato prima sulla gente e poi ha centrato la moglie, colpendola a morte

Episodio violento quello che è andato ieri in scena a Savona, dove un uomo armato di pistola ha ucciso la moglie al ristorante “aQuario” durante una serata di Karaoke.

Ad aprire il fuoco è stato un ex carabiniere di 48 anni, chiamato Domenico Massari. L’ex carabiniere, armato di pistola, è riuscito ad entrare nel ristorante dalla spiaggia, evitando la sicurezza. Ha poi impugnato l’arma da fuoco ed ha sparato dei colpi sulla gente, ferendo nell’atto altre due donne, una gravemente l’altra di striscio. Massari si è poi diretto dalla moglie sparandola a morte. Secondo i testimoni, l’uomo prima di sparare alla moglie gli avrebbe gridato qualcosa.

La vittima si chiamava Deborah Bellesio, aveva 40 anni e primia di essere colpita da diversi proiettili era nel ristorante per lavoro essendo l’animatrice della serata. Secondo i presenti la frase gridata dall’uomo prima di spararla era stato un: “Ti Ricordi di me?”, gridato a voce alta.

Prima dell’omicidio sono state colpite dall’ex carabiniere altre due donne. La prima, è una donna di 62 anni che sembra essere in condizione critiche ed è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La seconda invece sembra essere stata colpita di striscio ed è stata portata all’ospedale San Paolo di Savona.

Altro omicidio per gelosia

L’omicidio a Savona è stato solamente il brutto epilogo di questa storia d’amore travagliata. L’uomo già in passato era stato denunciato per stalking dalla donna. Nel 2015, dopo una serie di liti con la moglie, l’ex carabiniere dette fuoco al locale di lap dance “Follia” di Altare, gestito proprio dalla moglie. In quell’occasione l’uomo se la cavo con un patteggiamento a tre anni e due mesi per danneggiamenti e gli fu imposto il diritto di avvicinarsi alla donna.

