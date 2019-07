Un uomo di Ostuni accoltellato dopo una discussione con genero e consuocero

Giuseppe Maldarella, uomo di 44 anni, è stato accoltellato nel pieno centro di Ostuni ieri pomeriggio. Nonostante la corsa in ospedale, per lui non c’è stato niente da fare ed il decesso pare sia avvenuto intorno alle 23.

All’origine dei fatti ci sarebbe una difficile relazione tra la figlia minorenne ed un 20enne di nome Lorenzo Moro. Proprio quest’ultimo avrebbe accoltellato il commerciante dopo una furiosa lite. Gli agenti intervenuti in via Garibaldi, angolo via Fogazzaro hanno subito riconosciuto il ferito che era adagiato sul sedile anteriore dell’auto condotto dalla moglie e presentava ferite da taglio. E’ emerso dalle prime ricostruzioni che sarebbe coinvolto anche il padre del ragazzo.

Ostuni, 44enne ucciso a coltellate: la nota della Polizia

Questa la nota della Polizia che ha fatto ufficialmente chiarezza sui fatti: “La serrata attività investigativa ha consentito di stabilire che l’evento delittuoso si era consumato all’interno di un’abitazione in via Massimo D’Azeglio e nelle adiacenze della stessa. Qui ci sarebbe stato un alterco, poi degenerato in aggressione fisica tra il deceduto e altre persone. Alla base del litigio ci sarebbe una relazione sentimentale contrastata tra la figlia minore di Maldarella e il giovane ostunese.

Sempre in base a quanto ricostruito dagli inquirenti, dopo l’aggressione Maldarella e sua moglie sono entrati in auto. La donna si è messa alla guida del mezzo, di cui ha perso poi il controllo su corso Garibaldi, all’altezza dell’incrocio con via Fogazzaro.

Gli operatori sanitari immediatamente intervenuti hanno riconosciuto nel ferito, adagiato sul sedile anteriore dell’auto, Giuseppe Maldarella, che presentava evidenti ferite da taglio. Soccorso dal 118 e trasportato nel locale nosocomio, poco dopo è deceduto.

Nel frattempo, presso l’ospedale di Fasano sempre nella serata di ieri, erano giunte, con ferite agli arti superiori, altre due persone di cui non sono state rese note le generalità. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia di Stato per ricostruire in ogni dettaglio la dinamica dell’omicidio”.

Un altro omicidio negli scorsi giorni ha colpito la regione pugliese: un uomo ha ucciso la propria fidanzata dopo che lei lo aveva salvato dal suicidio (leggi qui)!

M.D.G