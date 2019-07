La giornata di domenica si avvia con un meteo prevalentemente soleggiato su tutta la penisola, netti peggioramenti la sera a cominciare dal Nord

Dopo i temporali che hanno caratterizzato questa settimana, la domenca sarà contrassegnata da un clima sereno dove il sole dovrebbe farla da padrone.

Infatti come riportano le previsioni meteo, ci sarà bel tempo anche sulle regioni adriatiche, dove si avrà un aumento della pressione. A permettere tutto ciò ci dovrebbe essere un piccolo anticiclone proveniente dal Mediterraneo. In aumento quindi anche le temperature sulle regioni dell’Adriatico.

Ma questa ondata di bel tempo dovrebbe durare il tempo di una mattinata. Nel pomeriggio ci sarà un cambio drastico della situazione. Lo sprofondamento di un vortice proveniente in quota, proveniente dal Nord Europa, dovrebbe abbattersi sulle regioni settentrionali della penisola. Ci sarà quindi un brusco peggioramento, che farà subito tornare il clima incerto degli ultimi giorni.

Previsioni Meteo, domenica 14 Luglio

Al Nord le giornate partiranno con un clima prevalentemente soleggiato. Nuvole sparse sulla Liguria e sui confini alto atesini. Poi arriveranno i peggioramenti sulle vette delle Alpi che provocheranno lievi precipitazioni, soprattutto nel pomeriggio. Entro la sera ci saranno peggioramenti drastici in Piemonte, Liguria e Lombardia.

Al Centro la situazione non cambia. Avvio di giornata prevalentemente soleggiato. Il pomeriggio e la sera dovrebbero dar spazio a qualche nuvoletta di troppo, che porterà piogge di breve intensità sulla parte appenninca della Toscana e nella serata anche sul Lazio.

Al sud dovrebbe ccontinuare il bel tempo. Anche qui sul cielo dovrebbe addensarsi qualche nuvola minacciosa che però non dovrebbe portare alcuna pioggia sul meridione. Solo in Calabria, in giornata potrebbero esserci dei rovesci intermittenti, con nubi sparse e schiarite, con tendenza a passaggio di nuvolosità alta e stratiforme dal pomeriggio sulle aree peninsulari.

L.P.

