Salerno, ricerche in America centrale per lo scomparso Rocco Acocella

E’ scomparso lo scorso 23 giugno uno skipper di Salerno di 32 anni. Rocco, così si chiama, ad oggi non è stato ancora trovato. Secondo quanto riferisce l’edizione stamane in edicola de Il Mattino, le ricerche si starebbero concentrando nelle Americhe centrali. Più precisamente tra Costa Rica, Nicaragua e Panama. E’ in quest’area infatti che, da quanto scritto sui sociale dai familiari, il trimarano Trinavis sul quale viaggiava da solo l’uomo, potrebbe trovarsi sulla costa oppure tra atolli ed isolotti dietro la schiera della costa.

Rocco Acocella Missing, i familiari attivi sulla pagina Facebook

“Rocco Acocella Missing”, questa è la pagina Facebook creata dai familiari del velista per ampliare il raggio di possibilità di un suo ritrovamento.

Ecco l’ultimo comunicato ufficiale: “Sono state allertate e sono coinvolte nelle operazioni di ricerca, ognuna per la propria competenza. Dgit della Farnesina, centro di soccorso della Guardia Costiera italiana (Marina italiana), Armada de Colombia (Cartagena), Ambasciata italiana a Bogotà, Fuerza Naval de Caribe, Ambasciata italiana del Nicaragua, Ambasciata italiana del Costarica, Ambasciata italiana di Panama, Ambasciata italiana del Venezuela. Queste autorità sono a stretto contatto con i familiari e fin dal primo giorno si sono attivate nelle ricerche sia con mezzi aerei che navali”.

Trovato senza vita il corpo di un altro giovane scomparso

L’altro giorno i carabinieri hanno trovato invece, senza vita, il corpo di un giovane scomparso nei pressi di Baranzate (Milano) la scorsa settimana. Il corpo di Stefano Marinoni sarebbe stato avvistato in un’area tra Arese e Rho nei pressi dell’autostrada A8. Il corpo tra dei tralicci, nei pressi della sua Smart bianca. Si spengono quindi le ultime speranze dei familiari che fino all’ultimo avevano lanciato appelli su appelli. Ora sono in corso le indagini su questa misteriosa vicenda.

