Streaming Coppa D’Africa, ecco dov’è possibile vedere Senegal-Tunisia

La prima semifinale di Coppa D’Africa vedrà di fronte Senegal e Turchia alle ore 18:00. Seguirà alle 21 Algeria-Nigeria. La gara si svolgerà allo Stadio del 30 giugno, de Il Cairo (Egitto). Ad arbitrare l’etiope Bamlak Tessema Weyesa. Il match sarà visibile sulla nuova piattaforma DAZN. Per chi non volesse pagare alcun abbonamento, è possibile sottoscriverne uno di prova per un mese e disdirlo con un semplice click alla scadenza.

Streaming Coppa D’Africa, le alternative non a pagamento

Tra le alternative non a pagamento ci sarebbero piattaforme che offrono la visione da emittenti estere senza che si sfoci nell’illegalità perché, secondo quanto dichiarato dai giudici dell’UE, è possibile vedere le partite in streaming utilizzando dei siti esteri. Stesso discorso non vale per Rojadirecta.

Ecco la lista di alcune alternative:

Vip League

Live3s

Socceron

vipleaguelc

SportStream365

Bahislet

StopStream

Toplive

Veopartidos

tv

Firstrow

BZ

7msport

cricsports

direttagol

Senegal-Tunisia, le probabili formazioni

SENEGAL (4-2-3-1): Gomis; Gassama, Sané, Koulibaly, Sabaly; Ndiaye, Gueye; Sarr, Saivet, Mané; Konaté.

C.T.: Cissé

TUNISIA (4-3-3): Hassen; Kechrida, Bronn, Meriah, Haddadi; Chaaleli, Skhiri, Sassi; Msakni, Khenissi, Khazri.

C.T.: Giresse

Il Senegal arriva a questa semifinale come una delle favorite per la vittoria finale della competizione. Il suo cammino fino a qui parla di 4 vittorie ed una sconfitta contro l’Algeria, l’altra semifinalista che sarà impegnata alle 21 con la Nigeria. L’unico ballottaggio per il tecnico riguarda l’attacco dove ci sono tre calciatori a giocarsi una maglia da titolare. Stiamo parlando di Konaté, Niang e Diagne, con il primo favorito. I ‘Leoni della Teranga’ inoltre possono vantare in campo uno dei migliori difensori del mondo come Kalidou Koulibaly (Napoli) e il vincitore dell’ultima Champions Sadio Mané. La Tunisia, che può già essere soddisfatta dei risultati ottenuti fin qui, ha già i suoi uomini rodati che agiranno con il 4-3-3.

Semi-final Matchday Fasten your seat belts, it's going to get H.O.T in here 🔥 #SENTUN | #ALGNGA اليوم هو يوم الحسم! كل شيء حدث أدى إلى هذه اللحظة 👀فقط فريقان إلى نهائي البطولة الأفريقية الأكبر 🙌#TotalAFCON2019 Pubblicato da Total Africa Cup of Nations su Sabato 13 luglio 2019

M.D.G