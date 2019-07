Zidane in lutto, il tecnico del Real Madrid ha appena perso il fratello Farid. Ore molto dure per lui e per tutta la sua famiglia, che dovranno cercare di superare il dolore.

Ore difficilissime per Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid ed ex stella del calcio giocato in lutto. Il tecnico, infatti, ha da poche ore perso l’amato fratello maggiore Farid, di 54 anni. I due si volevano molto bene ed il gap di età che li separava, essendo Zinedine 7 anni dopo, rendeva l’amicizia ancora più speciale. Zinedine, infatti, come tutti i fratelli minori del mondo, deve essere cresciuto con l’aspirazione a diventare come lui, almeno finché non ha compreso che quello davvero speciale in famiglia era lui. Ora, però, Farid non c’è più e ad amici e parenti non resta che piangere per la dipartita dell’uomo. Per vederlo, un’ultima volta, il tecnico ha abbandonato il Real Madrid e la squadra, occupata in ritiro, senza dare spiegazioni.

Zidane in lutto, fuga improvvisa dal Canada

L’improvvisa fuga di Zinedine Zidane aveva fatto insospettire e non poco. Occupato in una tournée in Canada con il Real Madrid, il tecnico ha improvvisamente lasciato il luogo dell’allenamento per tornare a casa. Gli addetti ai lavori hanno subito iniziato ad interrogarsi su quella partenza improvvisa ed apparentemente senza ragioni. Qualcuno ha parlato di un litigio con la squadra, di incongruenze tra quanto chiesto e quanto ottenuto sul mercato dalla dirigenza. Ma, purtroppo per Zidane, il problema non era il Real Madrid od il lato professionale della propria vita. Zidane, infatti, era stato informato dalla famiglia della situazione in cui versava il fratello ed è subito tornato. Purtroppo, però, dopo diverse ore di agonia, alla fine Farid non ce l’ha fatta. Zinedine ha potuto stare, un’ultima volta, accanto a suo fratello maggiore, cercando di consolare amici e famiglia per questa tragedia che li ha colpiti.

Il Real si unisce al dolore del tecnico

Mente Zinedine piange suo fratello, il Real Madrid ha voluto chiarire il tutto. Abbracciando la famiglia e dando il proprio cordoglio per quanto accaduto, la dirigenza dei Blancos ha rilasciato un comunicato ufficiale con un duplice scopo. Il primo, ovviamente, quello di annunciare il proprio cordoglio ed il dolore per quanto accaduto all’allenatore. Il secondo invece mettere a tacere ogni voce di calciomercato che parlava di addii o litigi in seno alla società. Ecco quanto scritto:

“Tutti i membri del Real Madrid faranno un minuto di silenzio prima della partita a Montreal per la scomparsa di Farid Zidane, fratello del nostro allenatore Zinedine Zidane”.

N.A.