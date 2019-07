Palinsesto tv fitto per il 15 luglio, Rai 1 sfida con il film “Parigi a tutti i costi ” il colosso di canale 5 “Temptation Island”

Andiamo a vedere le principali emittenti televisive cosa offrono per la prima serata del 15 luglio.

RAI 1, “Parigi a tutti i costi” – La rete principale della Rai sfida con il film “Parigi a Tutti i costi” il reality di Canale 5. Film diretto da Reem Kherici, parla di una giovane e bella stilista marocchina, che residente a Parigi da 20 anni è costretta a tornare in Marocco a causa del permesso di soggiorno scaduto. Qui incontra di nuovo una famiglia che voleva dimenticare e la stilista farà di tutto per tornare a Parigi.

RAI 2, “Hawai Five” – Sulla seconda emittente di mamma Rai, andranno in onda il nono e decimo episodio dell’ottava stagione di Hawai Five. Nel nono episodio, una festa in mare su un lussuoso yacht si trasforma in tragedia per i suoi invitati, che non riusciranno a scampare alla morte. Mentre nel decimo episodio Tani, Junior, Steve e Danny, sono costretti a correre in ospedale per combattere un virus fatale. Qui però un uomo sparerà a Danny, perforandogli un polmone, poi quest uomo misterioso si toglierà la vita.

RAI 3, “Before I Go to Sleep” – Sulla rete Rai di minor influenza, andrà in onda il film uscito nel 2014, diretto da Rowan Joffe e che ha come protagonisti Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong, Anne-Marie Duff, Jing Lusi, Dean-Charles Chapman. Il film parla di Cristine che si sveglia ogni mattina senza ricordare nulla. Un medico gli consiglia di registrare e riascoltare ogni giorno i suoi pensieri, nel tentativo di ripristinargli la memoria.

In onda sulle reti Mediaset

RETE 4, “Quarta Repubblica” – Sulla rete mediaset va invece in onda il nuovo appuntamento col Talk show “Quarta Repubblica”, presentato da Nicola Porro. Ospiti della serata il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio e, a seguire, il ministro dell’Economia Giovanni Tria. Tanti i temi trattati soprattutto sul mondo della politica e sulla situazione delle ONG.

CANALE 5, “Temptation Island” – A monopolizzare gli ascolti della prima serata di lunedì 15 luglio, ci penserà il reality show condotto da Filippo Buscaglia, “Temptation Island”. Nella quarta puntata si entrerà nel vivo dei sentimenti con una serie di colpi di scena. Secondo le indiscrezioni, saranno ben due i falò del confronto. Quindi oltre Andrea in attesa di capire se la fidanzata Jessica prova ancora qualcosa per lui, ci saranno altre due coppie in bilico.

ITALIA 1, “2 Fast 2 Furious” – Sulla rete Mediaset dedicata ad un pubblico più giovanile, andrà in onda il film diretto da John Singleton, con protagonisti Paul Walker, Tyrese, Cole Hauser, Eva Mendes. La trama del film tratta di un agente F.B.I. pronto ad infiltrarsi in una serie di gare clandestine.

In evidenza sulle reti minori

La7, “Un giorno di ordinaria follia” – Sulla rete di Urbano Cairo, andrà in onda il film del 1993 diretto da Joel Schumacher con Barbara Hershey, Robert Duvall, Michael Douglas. Il film andrà a sostituire nel palinsesto di La7 la serie tv Astronaut Wives Club, che a causa del basso numero di ascolti è stata spostata nel day time.

Tv8, “Agente 007 – Thunderball: Operazione Tuono” – Sulla rete al numero 8 del digitale terrestre andrà in scena un cult della serie di film Agente 007. Film uscito nel 1965 e diretto da Terrence Young ha come protagonista Sean Connery. Nel film i criminali dell’organizzazione “Spectre” stanno organizzando il grande colpo. Impadronirsi delle bombe atomiche della base NATO. Così gli agenti inglesi si affidano al loro uomo migliore, James Bond, per scampare il pericolo.

Nove, “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri” – Sul canale di Discovery Italia, andrà in onda il film fantascentifico con protagonisti Logan Lerman, Alexandra Daddario. Secondo film della serie, vede Percy Jackson impegnato a difendere dall’attacco di un mostro il Campo Mezzangue, una località segreta dove risiedono i semidei come lui.

L.P.

