Stasera su Rai 1, alle ore 21:15, andrà in onda la pellicola francese “Parigi a tutti i costi”. Parigi a tutti i

“Paris à tout prix”, nome originale del film “Parigi a tutti i costi” è una commedia francese scritta e diretta dalla regista francese, di origine italo-tunisina Reem Kherici, distribuita in Francia e in Belgio nel 2013. Reem Kherici, insieme ai suoi compagni del cast Cécile Cassel, Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Shirley Bousquet saranno in onda in prima serata, stasera su Rai 1.

La trama del film “Parigi a tutti i costi”

Originaria del Marocco, Maya, è una bella e giovane stilista di un’importante maison d’alta moda francese. Vive a Parigi da più di vent’anni e si è perfettamente integrata.

Dopo una serata fashion trascorsa in discoteca con le amiche, Maya viene fermata per un normale controllo dalla polizia. Il permesso di soggiorno della ragazza risulterà essere scaduto e verrà quindi automaticamente espulsa il giorno dopo dalla Francia; in meno di ventiquattr’ore si ritroverà catapultata nel bel mezzo del deserto nel suo paese d’origine a Marrackech.

In Marocco, Maya, si scontrerà con le tradizioni e la cultura del paese che avrebbe voluto lasciarsi alle spalle. Abituata a Parigi, l’incontro/scontro con le sue origini creeranno situazioni paradossali e comiche, ma allo stesso tempo le riserveranno delle sorprese del tutto inaspettate.