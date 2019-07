Ultimo appuntamento su Rete 4 con Quarta Repubblica, ecco gli ospiti di stasera

Stasera alle ore 21:25 consueto appuntamento su Rete 4 con il talk show “Quarta Repubblica“. Il conduttore Nicola Porro, presenterà stasera quella che è l’ultima puntata della stagione. Per la serata conclusiva, gli intervistati saranno il Ministro dello sviluppo economico, capo politico del Movimento 5 Stelle, nonché vicepremier Luigi Di Maio. A sostenere il dibattito sui temi più caldi del Paese, ci sarà il Ministro dell’economia e delle finanze italiano Giovanni Tria.

Come solito vedersi in Quarta Repubblica, saranno numerosi i temi affrontati quest’ultima puntata: economici, politici e di attualità. Sicuro il riferimento alla crisi interna del M5S, all’andamento dell’economia italiana ed il rilancio del nostro Paese in Europa. Da non escludere la questione dell’immigrazione che è il tema che più scalpita al momento in Italia con il caso di Carola Rackete. Le telecamere mostreranno i retroscena legati al mondo delle Ong.

La scorsa puntata di Quarta Repubblica

Nella puntata dello scorso 8 luglio, in Quarta Repubblica è stato ospite il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’interno del Governo Conte, Matteo Salvini. Anche con lui i temi trattati sono stati molteplici: particolare attenzione è stata data agli ultimi eventi di cronaca sulle Ong. Dopo aver ignorato nuovamente il divieto ad attraccare nei porti italiani, continuano gli sbarchi a Lampedusa.

Per restare in tema immigrazione, è andato in onda un servizio inedito, questa volta sugli spostamenti via terra. Il reportage ha mostrato come vengono respinti i migranti che cercano di entrare nel continente europeo, provando a superare il confine tra Croazia Bosnia.

Il programma si è concluso con lo scandalo che ha visto protagonista il Consiglio Superiore della Magistratura, con accuse di corruzione e favori politici.