Fast and Furious 9 è stato da poco annunciato, la saga si mostrerà presto in un nuovo episodio di uno dei franchise più di successo.

Fast and Furious 9 è stato appena annunciato. Ennesimo capitolo della saga che dal 2001 infiamma amanti delle automobili e dell’azione di tutto il mondo. Da allora tutto è iniziato, con Paul Walker e Vin Diesel che hanno dato inizio ad una vera e propria storia che ormai ha coinvolto milioni di persone. Purtroppo, però, come si vede proprio nell’ultimo film in cui è inserito, le strade tra Fast and Furious e Paul Walker si sono separate. La prematura e tragica scomparsa dell’attore ha distrutto i cuori di tutti, che ancora faticano a colmare la sua assenza dalla serie. Però si deve andare avanti e ben presto questo avanti si chiamerà Fast and Furious 9.

Fast and Furious 9, il cast

Il cast sarà ovviamente stellare e conterà attori importanti che da sempre hanno fatto la storia della saga e nuovi volti. Volti nuovi soltanto per il mondo di Toretto e compagni, ovviamente, dato che in realtà il cast sarà di livello ancora più alto. Come annunciato sul proprio sito ufficiale, infatti, nel nuovo film ci saranno delle facce parecchio conosciute, che aumenteranno ancora lo spettacolo ed il bacino d’utenza che andrà a vedere il film nei cinema o che lo comprerà per vederlo da casa. Ecco il cast di Fast and Furious 9:

Vin Diesel come Dominic Toretto, ex criminale e pilota da strada professionista

come Dominic Toretto, ex criminale e pilota da strada professionista Michelle Rodriguez come Letty Ortiz, moglie di Toretto ed ex pilota da strada professionista

come Letty Ortiz, moglie di Toretto ed ex pilota da strada professionista Jordana Brewster come Mia Toretto, sorella di Toretto e moglie di Brian

come Mia Toretto, sorella di Toretto e moglie di Brian Tyrese Gibson come Roman Pierce, ex criminale e membro della gang di Toretto

come Roman Pierce, ex criminale e membro della gang di Toretto Chris “Ludacris” Bridges come Tej Parker, un meccanico di Miami e membro della gang di Toretto

come Tej Parker, un meccanico di Miami e membro della gang di Toretto Nathalie Emmanuel come Ramsey, hacker inglese e membro della gang di Toretto

come Ramsey, hacker inglese e membro della gang di Toretto Helen Mirren come Magdalene Shaw, la mamma di of Deckard, Owen e Hattie

come Magdalene Shaw, la mamma di of Deckard, Owen e Hattie Charlize Theron come Cipher, una cyberterrorista malvagia

Fast and Furious 9, c’è anche John Cena

Nel nuovo capitolo ci sarà anche il lottatore professionista e già attore di film d’azione John Cena. L’atleta americano avrà un ruolo non ancora specificato, ma sarà senza dubbio un elemento importante del film. Insieme a lui ed a Cherlize Theron, faranno il loro esordio nella saga Finn Cole, Anna Sawai e Vinnie Bennett, tutti attori già famosi. Il film uscirà il 22 maggio 2020.

