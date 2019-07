Calciomercato, Roberto Inglese passa nuovamente dal Napoli al Parma. Ma questa volta spunta una grossa novità in merito alla formula dell’affare tra i due presidenti.

Parma, ritorna Roberto Inglese. Gran colpo del club ducale a fari spenti. Dopo l’addio dell’attaccante per il mancato riscatto a fine campionato, la società emiliana ha ottenuto un nuovo prestito dal Napoli di Aurelio De Laurentiis. Lo annunciano sia SkySport che Sportitalia, i principali punti riferimenti in termini di calciomercato.

Tuttavia – riferiscono le due emittenti televisive – questa volta si tratta di un nuovo trasferimento temporaneo riguardante solo il periodo iniziale. Perché quando poi terminerà il nuovo arco temporale, ossia il nuovo campionato, il club di Pietro Pizzarotti sarà tenuto a riscattare obbligatoriamente il calciatore. Affare complessivo da 22 milioni di euro per le casse partenopee: 2 milioni per il prestito, 18 per il riscatto e altri 2 ulteriori che arriveranno poco dopo.

Calciomercato, nuovo affare Napoli-Parma per Inglese

La trattativa è stata praticamente definita e Inglese, attualmente a Dimaro, lascerà il ritiro del Napoli già nelle prossime ore in direzione Parma. Esulta nel frattempo Roberto D’Aversa, allenatore dei gialloblu, che potrà contare nuovamente sull’attaccante classe 91, reduce da 25 partite complessive e 9 goal in campionato nell’ultima stagione.

La stessa strategia attuata già per altri due calciatori, ossia Luigi Sepe e Alberto Grassi. Anche loro di proprietà del Napoli, erano stati girati in prestito lo scorso anno ma senza che la dirigenza parmense li riscattasse. Così i due club hanno messo in piedi una nuova trattativa, per un nuovo anno di prestito e un riscatto obbligatorio in vista della prossima stagione. Per la SSC Napoli si tratta di importante cash garantito, utile magari per dare l’assalto al sogno James Rodriguez, mentre il Parma riottiene invece tre pedine fondamentali per la lotta salvezza.

