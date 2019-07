Nainggolan va via dal ritiro di Lugano, ma volerà in Asia con il resto della squadra

Dopo Mauro Icardi, anche Radja Nainggolan ieri ha lasciato il ritiro di Lugano. Il belga tra l’altro era stato escluso dai convocati per la prima amichevole stagionale dell’Inter, terminata 2-1 grazie ai gol di Sensi e Brozovic. L’ex Roma ha quindi raggiunto la moglie a Milano per starle vicino viste le gravi condizioni di salute in cui versa. detto questo, partirà comunque con il resto della squadra per la tournée in Asia.

Nainggolan vola in Asia con la squadra, ma è sul mercato: le ultime

Secondo quanto riportato stamane da La Gazzetta dello Sport in edicola, Radja oggi riposerà con il resto dei compagni e domani salirà sull’aereo che porterà la squadra in Asia per il Summer Tour. A dispetto di ciò però pare non ci siano stati riavvicinamenti con la società, per la quale il calciatore rimane sul mercato. Sia a Singapore che in Cina si allenerà normalmente, ma non giocherà le amichevoli così come accaduto per l’appunto in Svizzera.

Il belga desta molto interesse in terra cinese, il cui mercato termina però a fine mese, ma la malattia della moglie ha pregiudicato le possibilità di un trasferimento del genere. Beppe Marotta però non si ferma e continua a cercare una sistemazione anche in Europa, facendo sapere di accettare per il centrocampista anche un prestito oneroso che permetterebbe un ammortamento di 9 milioni per questa stagione. Intanto ieri ci sono stati dei cori dai rappresentanti della curva per Nainggolan in segno di solidarietà per le condizioni della moglie Claudia.

Il compagno di squadra Icardi, che vive una situazione simile ma non del tutto uguale, sembra invece conteso tra Napoli e Juventus. Gli azzurri però, per ora, sono concentrati del tutto sulla trattativa per James Rodriguez. I bianconeri invece devono prima sistemare almeno uno tra Higuain e Mandzukic. Per il primo si tratta con la Roma.

M.D.G