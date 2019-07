Guai per Neymar, l’incubo aumenta: ora c’è anche il Fisco sulle sue tracce. Dopo le accuse di stupro e la ‘guerra’ col Paris Saint-Germain, insorgono nuovi problemi per il fuoriclasse verdeoro.

Ancora guai per Neymar: ora c’è anche lui nella lunga lista di calciatori nel mirino del Fisco europeo. Reduce dall’accusa di stupro, dall’infortunio che gli ha fatto saltare la Coppa America, e in piena rottura col Paris Saint-Germain, non c’è pace per il fuoriclasse brasiliano.

Guai Neymar, il Fischio chiede 35 mln: i motivi

Secondo quanto ha infatti rivelato il Mundo Deportivo, l’agenzia delle entrate spagnola chiede un maxi risarcimento pari a 35 milioni di euro dall’attaccante 27enne. Cifra dovuta ai suoi anni di soggiorno in Spagna, quando dal 2013 al 2017 ha giocato per il Barcellona. In quegli anni – riferisce il quotidiano -, avendo trascorso più di 183 giorni nel Paese, avrebbe dovuto dichiarare le sue entrate come residente fiscale in Spagna, e invece così non è avvenuto. Inoltre – aggiunge il giornale – al momento del passaggio al Paris Saint-Germain, il club transalpino avrebbe consegnato al Fisco il contratto della punta cancellando però le cifre dell’ingaggio.

Una notizia, questa, che addeso rischia di condizionare fortemente il futuro di Neymar. Desideroso di un ritorno in blaugrana, PSG e Barça già sta valutando un clamoroso scambio. Ma adesso è tutto da vedere. E non si mette per niente bene per il giocatore, in piena rottura con la società francese.

Multato per non essersi presentato al raduno, proprio ieri il giocatore ha provocato fortemente il club e l’intero ambiente: “Il ricordo più bello della mia carriera? Il 6-1 del Barcellona al PSG”, ha infatti detto l’ex Santos in un’intervista. “Quel che abbiano provato dopo aver segnato il sesto gol è stato incredibile – prosegue Neymar – Eravamo tutti fuori di testa. Penso che per tutti quelli che c’erano sia il miglior ricordo”. Spietato davanti a un microfono. Così come ora potrebbe esserlo un già furente Nasser Al-Khelaifi, patron della squadra parigina.

