Secondo le previsioni meteo piogge e temporalesche si abbatteranno sul centro-sud in questo inizio settimana, in arrivo miglioramenti da mercoledì

Un forte vortice depressionario si sta dirigendo verso le Alpi e porterà con se forti ondate di venti freddi, provocando nella notte di lunedì, dei fenomeni molto intensi. Questo vortice depressionario, da lunedì attraverserà la parte tirrenica della penisola per poi allontanarsi sullo Ionio.

Così in questo inizio di settimana, la situazione metereologica incerta si sposterà al centro sud. Al nord sono previsti temporali nelle regioni di Piemonte, Liguria e nella parte ovest della Toscana. Nubi sparse e irregolari lungo tutta la zona dello spezzino e delle Dolomiti, che potrebbero portare alla formazione di qualche temporale in zona. Da martedì, violenti precipitazioni dovrebbero abbatersi anche su Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. In giornata si potrebbe verificare qualche rovescio su Toscana, Umbria e Lazio.

Previsioni Meteo Lunedì 15 Luglio

Al Nord la giornata si apre col maltempo che si abbatterà su Valle d’Aosta, Trentino, Piemonte, Lombardia e la parte occidentale dell’Emilia. Qui si abbatteranno piogge e temporali di forte intensità. In giornata si verificheranno questi fenomeni anche in Liguria. Graduale miglioramento verso fine giornata.

Al Centro, tempo instabile in Toscana dove piogge e temporali intermittenti si abbatteranno in giornata, per poi spostarsi gradualmente verso Lazio e Umbria. Deboli intemperie si abbatteranno anche sul versante adriatico. Tempo instabile anche in Sardegna, dove in giornata potrebbero esserci rovesci intermittenti.

Avvio di giornata discreto al Sud. Il sole dovrebbe aprire la giornata nella parte meridionale della penisola, ma sono previsti peggioramenti lungo le ventiquattrore. Infatti il maltempo dovrebbe colpire specialmente le regioni tirreniche e la Sicilia. Piogge e temporali si sposteranno poi verso le regioni ioniche e colpiranno la Puglia centro-settentrionale. Nel Salento è previsto un clima asciutto.

