Roma offerta ad Higuain la fascia da capitano della squadra giallorossa. Il club capitolino vuole portare il bomber in squadra il prima possibile.

La Roma vuole Higuain, non è di certo un segreto. Dopo le tantissime cessioni dell’era James Pallotta, con diversi addii anche in questa sessione di mercato, serve qualcosa. Non soltanto un buon giocatore, ma un grande giocatore, qualcuno che possa ridare la voglia alla squadra di vincere ed accendere, da solo, la tifoseria. Ancora meglio se può arrivare a cifre relativamente basse, sempre nel rispetto dell’oculata gestione americana volta alla plusvalenza. Per questo il bomber della Juventus, Gonzalo Higuian, è in cima alla lista del calciomercato della Roma. La società ha bisogno di uno come lui per provare a fare qualcosa di importante la prossima stagione.

Roma su Higuain, è una necessità

Higuain non sarebbe soltanto un rinforzo di altissimo livello per un club che è carente in attacco, ma anche una necessità. O almeno potrebbe esserlo a breve, dato che l’Inter non ha mollato un centimetro per Edin Dzeko, attaccante bosniaco che piace tantissimo al nuovo tecnico Antonio Conte, che vuole fare di lui un elemento imprescindibile della rosa. Conte vuole Dzeko e Dzeko vuole Conte, per questo la Roma chiede Higuain. Il centravanti 31enne pare essere un lusso che la società bianconera non vuole permettersi, dato il grosso stipendio che percepisce il giocatore. Higuain non ha convinto Sarri nella sua esperienza al Chelsea ed ora che è alla Juventus, potrebbero dirsi definitivamente addio. Nel tridente, infatti, il tecnico toscano ha già CR7, Dybala, Bernardeschi, Douglas Costa, Cuadrado e Mandzukic. C’è traffico là davanti, troppo, qualcuno deve partire ed anche in tempi piuttosto brevi. Soprattutto se l’obiettivo della squadra è Mauro Icardi…

LEGGI ANCHE —> Mihajlovic ringrazia tutti: “Siete una carezza!”

Offerta la fascia da capitano

Per convincere Higuain a firmare, la Roma avrebbe fatto un’offerta davvero molto importante all’attaccante. Secondo le ultime notizie di mercato raccolte da Il Corriere dello Sport, infatti, la società capitolina avrebbe offerto al centravanti argentino la fascia da capitano. Dopo Francesco Totti e Daniele De Rossi, la fascia passerebbe quindi al suo braccio. Un simbolo molto importante e pesante, che confermerebbe l’importanza che l’attaccante ha per la squadra e per la società capitolina, che ne farebbe fin da subito un elemento imprescindibile per la squadra allenata dal nuovo arrivato Fonseca. La dirigenza vuole chiudere subito, sul piatto ci sono tanti soldi e la fascia da capitano giallorossa.

N.A.