Dopo appena 24 ore è stato arrestato il killer di Savona, l’uomo si è costituito dopo aver sparato vari colpi di pistola fuori la caserma

Non fu un sabato facile quello del 13 luglio nella città ligure. Un uomo sparò ed uccise l’ex moglie ad una serata karaoke al locale “aQuario”, ferendo nell’atto altre due persona.

A 24 ore di distanza dall’accaduto a Savona, il killer si è fatto arrestare costituendosi al carcere di Sanremo. Prima di costituirsi, il killer ha esploso svariati colpi di pistola in aria.E’ finita così la fuga dell’uomo, poco dopo mezzanotte.

Il nome dell’uomo è Domenico Massari, detto Mimmo. Nella notte di sabato scorso freddò la moglie, Deborah Bellasio, nel ristorante sul lungomare tra Savona e Vado Ligure. Sei furono i colpi esplosi in direzione della signora. Tre di questi entrarono nel torace di Deborah, mentre gli altri colpi ferirono una donna, quasi fatalmente e colpirono di striscio una bambina di appena tre anni.

Perchè l’uomo si è fatto arrestare

Domenico Massari con molte probabilità non aveva un auto per scappare lontano dalla città ligure. Infatti il killer era solo e senza fissa dimora. L’unica preoccupazione della Polizia di zona era che l’uomo potesse appoggiarsi ad una piccola rete di criminali. Mimmo disponeva di un arma che non poteva essere di suo possesso, ciò aveva destato non poche preoccupazioni agli inquirenti.

Fortunatamente dopo poco più di ventiquattro ore, l’uomo si è presentato davanti alla carcere di Sanremo. Ha sparato in aria svariati colpi di pistola ed infine si è fatto ammanettare dalle forze dell’ordine.

Adesso l’uomo dovrà rispondere all’accusa di omicidio. Inoltre la fedina penale di Massari già era sporca, visto che nel 2015 dette fuoco al locale di lap dance “Follia” di Altare, gestito dalla moglie. In quell’occasione l’uomo se la cavò con un patteggiamento di tre anni e due mesi e con il divieto di avvicinarsi all’ex moglie.

L.P.

