Andiamo a vedere quali colpi di scena riserverà la quarta puntata del reality di Canale 5, Temptation Island

Cresce l’attesa per la quarta puntata di Temptation Island, che andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5. Il reality show condotto da Filippo Bisceglia ha dato succulenti anticipazioni ai propri fans, con un video sulla propria pagina Instagram.

Sarà Ilaria Teolis la grande protagonista della quarta puntata, alle prese con il comportamento del fidanzato Massimo Colantoni. Nel video sul social network non si sono viste ulteriori atteggiamenti di Massimo, ma solamente un Ilaria Teolis sconsolata e che scoppia in lacrime di fronte al comportamento del proprio ragazzo.

Nelle puntate precedenti il ragazzo era stato vicino alle tentatrici Federica Lepanto ed Elena Ciaci. Per ripicca Ilaria si era avvicinata al tentatore Javier Martinez. Vedrremo adesso se Ilaria, disperata dal comportamento infantile di Massimo, chiederà un falò del confronto.

Ulteriori anticipazioni della quarta puntata

Ma la quarta puntata non vedrà protagonisti solamente Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. Infatti un’altra grande protagonista della puntata in onda stasera sarà Katia Fanelli. La bionda, già protagonista nelle precedenti puntate, si troverà contro l’intera isola. Fidanzate e single si scaglieranno contro Katia, accusandola di fingere davanti alle telecamere.

Nelle scorse puntate il ragazzo, Vittorio Collina, era riuscito a reagire ai comportamenti piccanti di Katia con i tentatori. Provocato dal comportamento della bionda, Vittorio sembra addirittura essersi preso una cotta per una delle single. Ad aver svegliato Vittorio ci ha pensato la bella Vanessa, con la quale il ragazzo ci sta provando in tutti i modi a conquistarla.

Infine Sabrina Martinengo sembra essere sempre più vicina al single Giulio Raselli e ciò la porterà a piangere per il compagno Nicola Tende. Forti tensioni anche tra David Scarantino e la compagna Cristina Incorvaia. David affermerà di essere basito dal comportamento di Cristina ed è pronto a mettere in discussione la loro relazione nata a Uomini e Donne Over.

L.P.

