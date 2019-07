Wimbledon, è show assoluto tra Roger Federer e Novak Dokovic. La spunta Nole 13-12 dopo quasi cinque ore di gioco. Ecco le dichiarazioni dei protagonisti dopo la super sfida.

Roger Federer e Novak Dokovic, probabilmente la più bella finale di sempre. La partita del secolo per cui sono necessarie 4 ore e 57 minuti per decretare il vincitore. Alla fine trionfa il 32enne di Belgrado, 13-12 al tie-break del 5° set, raggiungendo la gloria eterna e i 2,65 milioni di euro riservati al re di Wimbledon.

Per il campione serbo la gioia è doppia: quinto titolo nel torneo londinese, eguagliando il record di un mito come Bjorn Borg. Presentatosi in conferenza stampa dopo il successo, la gioia è chiaramente intrattenibile: “E’ stata un’impresa fantastica, provo sollievo. Vivo ogni giorno della mia vita allenandomi e lavorando duramente per poter fare prestazioni del genere. Mi ero ripromesso di scendere in campo e stare tranquillo qualsiasi cosa succedesse. Sono stato anche vicino alla sconfitta, poiché Roger ha giocato una grande partita. Ed effettivamente è stata la partita più dura e impegnativa della mia vita. Sono elettrizzato e felice, non ho mai mollato perché per portare a termine partite del genere non puoi mai perdere la fiducia in se stessi. Devi stare calmo, concentrato su tutti i punti, anche quando sei sotto 0-40”.

Wimbledon, i commenti di Dokovic e Federer

Non possono poi mancare delle dediche speciali: “Sono felice, questo è il torneo che ho sempre sognato. Dedico questo titolo a mio figlio e ai miei genitori presenti in tribuna. Ma mando un bacio anche a mia moglie e a mia figlia che sono rimaste a casa. Grazie a tutti”.

Da grande sportivo qual è, Dokovic riserva doverosi complimenti all’avversario: “Giocare contro Roger è sempre difficile e su tutte le superfici. Lui rimane sempre vicino alla riga di fondo e le palle ti ritornano subito dalla tua parte. Puoi servire veloce, ma lui è sempre lì a risponderti tra i piedi. Blocca bene le risposte, arriva ovunque e anticipa bene i colpi col talento enorme che ha. E poi il pubblico è dalla sua parte.Sembrerà stupido, ma quando cantano ‘Roger’ io provo a convincermi che dicano ‘Novak’. Roger comunque ha 37 anni ed è un esempio, spero di poter diventare anche io agonisticamente così longevo”.

Sconfitto ma non provato, invece, Federer. Ma non mancano i rimpianti: “Mi è mancato un punto. Un punto da fare in uno dei due match point che ho avuto a disposizione. Ma se mi avessero detto prima del match che sarei stato ancora in corsa per vincere fino al 9 pari del quinto, credo che avrei accettato. Sono molto contento del livello del tennis che riesco ad esprimere a quasi 38 anni. Le sconfitte come queste fanno male, ma io cerco sempre di trovare del positivo nelle varie situazioni e in questa ce ne sono a tonnellate. Anche la finale persa nel 2008 contro Rafa poi non è stata così male. Ora fa male, ma quando la riguarderò sarò fiero di quello che ho fatto”, ha concluso Federer.

P.C.

Redazione DirettaNews.it