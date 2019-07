Amazon Prime Day, ecco cos’è e quanto dura

Oggi c’è l’Amazon Prime Day, la seconda più grande iniziativa dell’azienda dopo il Black Friday. Gli sconti, iniziati nella giornata di ieri, dureranno fino alle 23:59 di stasera. Alcuni dei prodotti, non fatevi tirare in inganno, non sono poi così convenienti e sono gli stessi che erano scontati già a novembre. Per tale motivo vi abbiamo fatto una selezione di quelle che possono essere le offerte più succose ed imperdibili, magari di quei prodotti che cercavate da tempo.

Amazon Prime Day, ecco le migliori offerte in circolazione

Ecco alcune delle migliori offerte scovate da noi per voi:

Per chi ha bisogno di radersi quotidianamente, in modo semplice e veloce c’è il Rasoio Philips QP2520/30 OneBlade che, anziché costare 42, 86 euro, è in offerta a 29,99 fino alle 17 in punto. C’è quindi un risparmio certo di 15 euro.

Per chi è un appassionato di fotografie o anche per un professionista del settore c’è la Nikon d5300 Digitale Reflex + Nikkor 18/105VR, 24.1 Mbps, LCD HD da 3″ Regolabile, SD da 8GB, 200x Premium Lexar, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] a soli 499, 00 euro anziché 664. Avete ancora 10 ore di tempo per ordinarla.

Per le donne consigliamo sia una bella scorta di dischetti struccanti da 180 pezzi, il cui costo è di 14 euro anziché 18. Ma non è finita qui: una confezione di 4 maschere Garnier a soli 16,80 con uno sconto del 50%.

Vaste però sono le scelte, per tutti i gusti e le esigenze, con le offerte lampo e quelle a meno di 20 euro. Insomma, non fatevi scappare ciò che da tempo stavate cercando che oggi potrebbe essere il giorno giusto per farvi un meritato regalo.

Avete invece bisogno di un cellulare perché il vostro non funziona più, ma non volete spendere cifre troppo elevate? Il Samsung Galaxy M20 fa al caso vostro. In offerta a 169 euro anziché 209, avete la possibilità di assicurarvelo entro le prossime 10 ore.

La miglior proposta per chi ha bisogno di una nuova TV è l’HISENSE H39AE5500 TV LED Full HD. La versione da 32 pollici vi costerà 179 euro anziché 249, quella da 39 invece 229 anziché 349.

M.D.G