Bari, i braccianti di Foggia occupano la Basilica di San Nicola per protestare

Stamane, intorno alle 11, un gruppo di braccianti di Foggia e Borgo Mezzanone ha occupato la Basilica di San Nicola di Bari in segno di protesta. Tutti migrati da altri paesi, denunciano le condizioni di lavoro e le continue vessazioni subite dalla gente del posto.

Protesta dei braccianti di Foggia, c’è l’appoggio dell’USB

Il sindacato USB (Unione Sindacale di Base), il quale appoggia la protesta, ha diramato un comunicato su Facebook: “Nelle campagne del Foggiano si continua con l’attacco alle “baracche”, per radere al suolo i campi dei braccianti senza una soluzione alternativa. Da troppo tempo si attendono risposte e l’avvio di un tavolo regionale sui temi dell’agricoltura e del bracciantato, si chiedono incontri alle istituzioni regionali, in primis al presidente Emiliano, ma finora nulla si è concretizzato. Siamo, quindi, costretti a compiere azioni altamente simboliche con l’auspicio di incontrare le autorità ecclesiastiche della città capoluogo.

Da anni questi uomini e queste donne reclamano soluzioni concrete alla situazione di illegalità in cui sono costretti a lavorare e a sopravvivere. Una richiesta di rispetto dei diritti per contratti regolari di lavoro, per il rilascio dei documenti e l’utilizzo di mezzi sicuri di trasporto, per il riconoscimento della dignità, del diritto alla casa e alla tutela della propria salute”.

Bari, diretta della mobilitazione dei braccianti e dei lavoratori agricoli. Questi lavoratori chiedono solamente di non essere deportati quei paesi dove vivono e dai loro posti di lavoro. Pubblicato da USB Unione Sindacale Di Base pag. nazionale su Martedì 16 luglio 2019

Foggia, pietre contro due migranti: ora hanno paura di andare a lavoro

Contestualmente stamane due migranti sono stati aggrediti in via Manfredonia (Foggia), nei pressi di una fabbrica abbandonata che utilizzano come dormitorio.

Mentre si recavano a lavoro in bicicletta sono stati vittime di una sassaiola da parte di sconosciuti. Non è questa la prima volta, però ora i due bersagli sono stati feriti in modo grave ed è dovuto intervenite il 118. Uno dei due ha dichiarato in seguito alla denuncia: “Ho paura di andare al lavoro oggi. Ho paura di trovare ancora quei ragazzi”.

M.D.G