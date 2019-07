Il calciatore olandese Matthijs de Ligt sbarca all’aeroporto Caselle di Torino: prime parole da giocatore della Juventus in un video della società bianconera.

Il calciatore olandese Matthijs de Ligt, ormai ex difensore dell’Ajax, squadra della quale è stato capitano, è atterrato a Torino Caselle. Dunque, ormai è certo che dalla prossima stagione vestirà la maglia della Juventus. La società bianconera ha postato anche un video con le prime parole del calciatore. “Hello Bianconeri, this is Matthijs de Ligt… I’m really happy to be here!”, le sue parole, le prime in sostanza da calciatore della Juventus.

Numeri e cifre di de Ligt alla Juventus

Stando alle ultime rivelazioni, il contratto per l’olandese dovrebbe essere un quinquennale da 55 milioni di euro. La dispendiosa operazione ha fatto sì che la Juventus acquistasse uno dei maggiori talento del calcio europeo e mondiale, un difensore di 19 anni con già grande esperienza. Nell’ultima stagione, infatti, de Ligt ha segnato 3 gol in 33 presenze in campionato e altrettanti in 17 presenze in Champions League. Tra questi, il gol che ha sancito proprio l’eliminazione dei bianconeri dall’ultimo torneo, ai quarti di finale.

A quanto pare il difensore centrale, che ha segnato in tutto 7 gol confezionando 4 assist la scorsa stagione, indosserà la maglia n. 4 che in passato è stata di Massimo Bonini, Giuseppe Furino e Patrick Vieira. Più recentemente, il numero è stato indossato da Massimo Carrera, Moreno Torricelli, Paolo Montero e Mehdi Benatia. Anche Antonio Conte – da quest’anno sulla panchina dell’Inter – ha indossato quel numero a inizio carriera nella Juventus. Insomma, tutti grandi difensori e centrocampisti: chissà se de Ligt riuscirà a ripetere questi numeri.

