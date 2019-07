Due mesi prima del rilascio di FIFA 20, si annuncia la Piemonte Calcio: la squadra sostituirà la Juventus

Mancano circa 2 mesi alla sua uscita, ma FIFA 20 inizia già a far parlare di sé. In occasione della conferenza all’E3 2019, Electronic Arts ha svelato il primo trailer di FIFA 20. In seguito all’uscita del trailer sono stati aperti i preordini di FIFA 20, disponibile in 3 versioni. Oltre i soliti PlayStation 4, Xbox e PC: Standard, Champions e Ultimate, anche quest’anno ci sarà una versione del gioco per Nintendo Switch.

Anche FIFA 20, come i suoi predecessori, uscirà in autunno. FIFA 19 è uscito il 28 settembre 2018, mentre FIFA 18 il 29 settembre, e la tendenza di EA è di far uscire il gioco di venerdì. Il rilascio definitivo di FIFA 20 sarà quindi presumibilmente il 27 settembre 2019. Il lancio globale sarà preceduto dalla demo, attesa due settimane prima del gioco ufficiale, probabilmente intorno al 15 settembre.

FIFA 20 perché la Juventus prenderà il nome di Piemonte Calcio

In seguito all’annuncio del nuovo accordo in esclusiva che legherà la Juventus FC a eFootball PES 2020, Electronic Arts ha comunicato che in FIFA 20 la società bianconera verrà ribattezzata Piemonte Calcio.

L’EA conferma anche che i membri della rosa rimanderanno fedelmente a quelli reali sia in FIFA 20 che in FIFA 20 Ultimate Team e che i valori dei calciatori saranno aggiornati sulla base delle loro prestazioni nel corso della stagione.

Con un comunicato ufficiale sul sito ufficiale EA, si legge: “Nell’ambito di uno stretto rapporto con la Juventus Football Club, EA SPORTS conferma che lo scorso 30 Giugno ha marcato la conclusione della sua partnership con il club. Ringraziamo la Juventus per questi anni di collaborazione come Official Sports Videogaming Partner.

La conclusione della partnership tra EA SPORTS e la Juventus Football Club avrà i seguenti effetti in FIFA 20 e nelle future stagioni di FIFA Mobile:

Il Piemonte Calcio sarà una nuova squadra giocabile in FIFA 20 con stemma ed uniformi propri, nelle modalità Calcio d’Inizio, Carriera ed EA SPORTS VOLTA Football.

Il Piemonte Calcio userà calciatori autentici e reali in FIFA 20 e in FIFA 20 Ultimate Team.

La Chimica dei calciatori del Piemonte Calcio in FIFA 20 Ultimate Team non sarà interessata da questi cambiamenti.

FIFA 20 includerà un’ampia raccolta di club e campionati rappresentativi del Gioco Più Bello del Mondo, quando verrà rilasciato a Settembre”.