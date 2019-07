Gigi Proietti, con Serena Rossi, tornerà protagonista Rai per la Serata Bocelli

Sabato 14 settembre, Gigi Proietti tornerà in prima serata Rai, accompagnato dall’attrice napoletana Serena Rossi. I due saranno impegnati con un importante evento musicale, il qual protagonista sarà il grande tenore toscano Andrea Bocelli.

Serata Bocelli Ali di libertà: il programma condotto da Gigi Proietti

Il programma è legato a una campagna sms solidale dedicata al nuovo progetto della Andrea Bocelli Foundation. Dopo aver realizzato la nuova scuola secondaria a indirizzo musicale di Sarnano e la scuola primaria e dell’infanzia di Muccia, verrà costruita la nuova Accademia della Musica di Camerino, suggestivo borgo marchigiano tra i più danneggiati dal sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016.

Lo spettacolo musicale si svolgerà presso il teatro del Silenzio in quel di Lajatico in provincia di Pisa. Una grande serata fra musica e spettacolo alla cui conduzione ci sarà un inedita coppia formata da Serena Rossi e Gigi Proietti.

Andrea Bocelli impegnato con la serata d’apertura delle Universiadi 2019 a Napoli, si è esibito in un grande spettacolo che ha visto coinvolti oltre 40.000 spettatori allo Stadio San Paolo di Napoli. L’esibizione del tenore toscano, in visione nazionale, ha mandato in visibilio il pubblico napoletano. Bocelli tornerà dunque protagonista sulle reti Rai, con il suo programma personale all’insegna della musica e dell’arte. Gigi Proietti e Serena Rossi, un’accoppiata inedita, faranno da cornice a quella che sarà una bellissima serata di cultura italiana.