Un altro incidente ancora pervade la penisola italiana: due morti a Pistoia

In via di Santomoro, sul versante nord della città di Pistoia è avvenuto un incidente. Nel sinistro è stata coinvolta un’auto che si è schiantata su una protezione ed è finita nel torrente Bure.

Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto vigili del fuoco e 118 che ha mandato due ambulanze e un elicottero ma per entrambi il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso. Secondo quanto raccolto, l’uomo è morto sul colpo, per la donna sono stati fatti tentativi di rianimazione, ma non sono andati a buon fine.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, sul posto è arrivata anche la Polizia Municipale.

Non è l’unico incidente, in questi giorni, quello di Pistoia

Stamattina una giovane di 33 anni ha perso la vita nel Salento. Vittima probabilmente di un controllo sbagliato della macchina e dell’asfalto bagnato, la donna madre di due figlie, è carambolata decine di metri oltre la carreggiata: Barbara Fiore, era stata sbalzata fuori dalla sua auto e il corpo giaceva esanime in mezzo alla campagna.

Questi due sinistri sono solo la coda di una lista di incidenti che questo weekend hanno pervaso la penisola italiana: dalla ragazza 15 enne di Fuorigrotta, ai quattro ragazzi nel cesenate, per non dimenticare il ragazzino di Alcamo ed i quattro ragazzi di Jesolo