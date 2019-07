Lorenzo Insigne, senza peli sulla lingua, ha risposto alle domande di tutti i tifosi

Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha parlato ieri sera dalla piazza di Dimaro rispondendo alle domande dei tifosi e non solo. Ecco le dichiarazioni più importanti:

Sul Napoli: “Sono orgoglioso di giocare nel Napoli e di essere capitano di questa squadra. Spero di portare questi colori sempre più in alto”.

Su ciò che darebbe per vincere lo scudetto: “Tutto come ha detto Mertens”.

Sui pregi e i difetti di Sarri ed Ancelotti: “Il difetto di Ancelotti è come si pone nei miei confronti… Scherzo, non lo so, è difficile. Il pregio è che è un grande Signore, si comporta bene con tutti noi. Sarri? Visto che è andato alla Juve non mi va di parlarne”.

Se ha mai pensato di andare via da Napoli: “No, sono giovane, sto bene qui e spero di rimanere a vita”

Insigne: “Sarri ci ha traditi. Scudetto? Ci proveremo”

Su ciò che pensa di Sarri: “L’ho già detto in un’intervista quando ero in Nazionale. Lo ripeterò sempre: per noi napoletani è un tradimento. Ma adesso dobbiamo pensare a noi, e cercare di batterlo. Non sono presuntuoso, mi sono sempre messo a disposizione della squadra e del mister”.

Di nuovo sullo scudetto: “E’ il nostro sogno. Proveremo a mettercela tutta per raggiungere questo traguardo”.

Su quando lo vinceranno: “Non ho la palla magica! Come ogni anno ci proveremo ad essere competitivi fino alla fine. Anche quando non ho la fascia da Capitano, faccio il massimo. Essere napoletano e giocare a Napoli non è semplice, ma nello spogliatoio provo a dare il massimo. Sono il primo a starci male dopo un pareggio o una sconfitta, l’importante è stare vicino ai compagni, far integrare i nuovi. Speriamo di iniziare bene la nuova stagione e dare il 100%”.

Su James Rodriguez: “I campioni forti sono sempre i benvenuti. Non sta a me dire se arriverà o meno”.

