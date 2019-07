I nerazzurri sono volati in Turchia per trattare col centrocampista di proprietà del Fenerbahce, nuovo obiettivo per l’Inter di Antonio Conte

Per ora l’Inter è stata la grande protagonista del mercato italiano. Se la Juventus di Maurizio Sarri si è rinforzata con il grandissimo acquisto di Matthijs De Ligt, il Napoli ha reso ancora più rocciosa la difesa con l’arrivo di Kostas Manolas, l’Inter sta riuscendo a rinnovare l’intera squadra con un mix di esperienza e spensieratezza.

Dall’arrivo di un combattente in panchina come Antonio Conte all’arrivo di un difensore vincente e d’esperienza come Godin. Poi Marotta e Ausilio hanno rinforzato il centrocampo con due acquisti promettenti se non già affermati. Il primo è stato Stefano Sensi dal Sassuolo ed il secondo Nicolò Barella dal Cagliari.

Adesso un altro colpo dovrebbe riguardare sempre la mediana. Il nuovo obiettivo Inter è Jailson, centrocampista brasiliano del Fenerbahce. Certo è che al momento i tifosi vorrebbero un colpo in attacco tra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, ma mister Conte ha chiesto un centrocampista dalla panchina che dia fiato ai due italiani. Così Ausilio è volato in Turchia per formulare la prima offerta da 10 milioni. Ma al momento per chiudere la trattativa ballano ancora due milioni, che l’Inter potrebbe aggiungere con vari bonus.

Chi è Jailson, dal Gremio alla Turchia

Jailson è un mediano. Gioca solitamente davanti alla difesa ma può essere impiegato anche in posizione più avanzata come centrocampista centrale o come esterno sulla fascia sinistra.

Classe 1995, il mediano brasiliano è reduce dalla prima stagione in Europa, dopo essere passato dal Gremio al Fenerbahce. Nella sua prima stagione europea ha collezionato 20 presenze condite da 2 goal ed un assist tra campionato turco e supercoppa, ed ha fatto anche la sua prima esperienza in campo continentale, con 8 presenze in Europa League. Il brasilianoi si è reso protagonista anche di una lunga squalifica di 6 giornate, per la rissa successa al termine del match contro il Galatasaray.

Con l’arrivo di Jailson l’Inter dovrà sfoltire il centrocampo. I principali candidati a cambiare maglia sono Joao Mario, Gagliardini e Borja Valero che non hanno convinto a pieno l’allenatore pugliese.

L.P.

