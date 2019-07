Secondo le previsioni meteo del 16 luglio, una forte depressione mediterranea si muoverà verso il sud Italia provocando orti temporali



Il maltempo che ha colpito l’Italia nell’ultima settimana, sembra aver lasciato le regioni del centro e del nord. Infatti dovrebbero tornare ad aumentare le temperature ed a splendere il sole nella parte centrale e settentrionale della penisola, senza il verificarsi di rovesci o temporali.

Situazione differente al Sud. Nelle ultime ore, una forte corrente depressionaria sta colpendo le regioni meridionali, portando maltempo e temporali anche forti. Ma adesso andiamo a vedere nello specifico le previsioni meteo per questo Martedì 16 luglio.

Previsioni Meteo Martedì 16 Luglio

Come già annunciato, al Nord torneranno ad aumentare le temperature, ma soprattutto tornerà il caldo estivo. Dopo aver sofferto per due settimane il freddo e le intemperie, sulle regioni settentrionali prevale un cielo sereno con qualche nuvola poco minacciosa.

Tornano a sorridere anche le regioni centrali dell’Italia. Dopo settimane da incubo, con un maltempo che ha lasciato dietro di se non pochi danni, tornerà a splendere il sole su gran parte del Centro Italia. Piccola instabilità solamente in Abruzzo dove potrebbe esserci del meteo variabile. In Sardegna invece, brevi piogge si abbatteranno la mattina. In serata il cielo sarà sereno su tutta l’Italia centrale.

Al Sud troviamo una situazione di grande instabilità. Al mattino continui rovesci e temporali intensi dovrebbero abbattersi sulla parte tirrenica. Nel pomeriggio la situazione non cambia, un meteo instabile caratterizzerà l’intera giornata con piogge e temporali locali, soprattutto nel Salento ed in Calabria. Nelle zone temporalesche, non è esclusa l’arrivo della grandine. In serata la situazione dovrebbe migliorare, con le ultime puigge che dovrebbero colpire Calabria e Sicilia, per poi far spazio di nuovo al bel tempo.

Temperature in aumento nelle reggioni del centro-nord, con mari poco mossi. Situazione inversa invece nelle regioni meridionali, dove sono in netto calo le temperature e ci saranno mari mossi o molto mossi.

L.P.

