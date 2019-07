Stasera in TV su Canale 5 alle ore 21:25, andrà in onda il penultimo appuntamento con la miniserie dedicata a Rosy Abate.

In attesa della seconda stagione che vede protagonista Giulia Michelin nei panni di Rosy Abate, Canale 5 trasmetterà la quarta e penultima puntata di Rosy Abate – La serie.

In questa puntata Rosy (Giulia Michelini) ha lasciato suo figlio Leonardo (Francesco Mura) ai Mainetti per accettare l’offerta di Luca (Mario Sgueglia) e collaborare alla cattura Mirko Sciarra (Fulvio Pepe), responsabile dell’attentato in cui lei e Leonardo hanno rischiato di morire. La verità sulla famiglia Mainetti e il loro legame con il Boss Nuzzo Santagata (Franco Branciaroli) però sono destinati a venire a galla, spingendo Rosy a rimettersi in gioco per riprendersi suo figlio.

Dov’eravamo rimasti

Grazie alla confessione in punto di morte di Stefano Sciarra, Rosy ha raggiunto suo figlio Leonardo a Roma, solo per scoprire che il bambino vive con Regina e Roberto Mainetti una famiglia dell’alta borghesia e non ricorda nulla di lei. Per riprendersi suo figlio, sarà costretta a elaborare un piano che le consenta di avvicinarsi nuovamente a Leonardo.

Chi è Giulia Michelini, l’attrice che da il volto a Rosy Abate

Giulia Michelini ha iniziato l’attività di attrice debuttando per la prima volta sugli schermi nella terza stagione di Distretto di Polizia (2002). L’anno seguente è apparsa per la prima volta al cinema nel ruolo di Ilaria in Ricordati di me, film di Gabriele Muccino. Dal 2005 al 2008 è stata Francesca De Biase in R.I.S. – Delitti imperfetti. Dal 31 marzo 2009 è entrata a far parte della serie TV Squadra antimafia – Palermo oggi con il ruolo di Rosy Abate. Sempre nel 2009 ha interpretato Marika, la fidanzata di Checco Zalone nel film Cado dalle nubi. Nel 2014 ha recitato nel film Allacciate le cinture, per la regia di Ferzan Özpetek. Nel 2015 ha ricoperto il ruolo della protagonista Nina ne Il bosco, miniserie TV diretta da Eros Puglielli. Nello stesso anno ha lasciato definitivamente Squadra Antimafia alla settima stagione. Poi Giulia nel 2017 ha interpretato di nuovo Rosy Abate nello spin-off Rosy Abate – La serie.