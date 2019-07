Armi sequestrate a Torino, interviene Salvini: “Erano destinate a me”

Ieri, diversi gruppi della DIGOS e dell’Antiterrorismo si sono mossi contemporaneamente nel Nord Italia, commissionati dal Ministro Matteo Salvini Durante una un’operazione è stato ritrovato un grosso arsenale d’armi. Sono stati sequestrati diversi fucili d’assalto di ultima generazione, accessori per modificare le armi. Bocche da fuoco di ogni tipo, mitragliatori pesanti, fucili a pompa tattici, munizioni.

Non solo fucili ed armi, però. Il nucleo Antiterrorismo ha anche rinvenuto anche una bomba, un vero e proprio missile completamente funzionante e pronto ad essere innescato per esplodere con forza.

Le parole del Ministro sulla questione delle armi sequestrate

Il vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Matteo Salvini ha svelato che le armi sono state ritrovate grazie ad una sua segnalazione. Salvini è solito ricevere minacce di morte, ma oggi a Genova ha rivelato: “L’ho segnalata io. Era una delle tante minacce di morte che mi arrivano ogni giorno. I servizi segreti parlavano di un gruppo ucraino che attentava alla mia vita. Sono contento sia servito a scoprire l’arsenale di qualche demente”.

“Penso di non aver mai fatto niente di male agli ucraini – ha detto ancora Salvini – ma abbiamo inoltrato la segnalazione e non era un mitomane. Non conosco filonazisti. E sono contento quando beccano filo-nazisti, filo-comunisti o filo chiunque”.