La star di Instagram Bianca Devins è stata uccisa dal proprio fidanzato nella notte, il ragazzo dopo l’accaduto ha postato le foto sul social network

Bianca Devins era una star di Instagram. La teenager appena 17enne aveva due profili sul social da oltre 35mila seguaci. Ma nella giornata di ieri, il suo ragazzo di nome Brandon Clarke, 21 anni, ha deciso di porre fine alla sua vita.

Una fine drammatica quella di Bianca decapitata dal proprio ragazzo che poi ha pensato di pubblicare le foto dell’assasinio sui social network. Subito dopo aver messo fine alla vita della 17enne, Brandon in preda ad una crisi di nervi ha deciso di andare in un boschetto per porre fine alla sua vita. Durante il tragitto il ragazzo aveva postato altre foto sui social, con eloquenti descrizioni che recitavano “Qui si arriva all’inferno” oppure “E’ la redenzione, giusto?”.

I follower di Brandon così hanno deciso di contattare la polizia, che localizzando col GPS del cellulare la sua posizione, sono riusciti a rinvenire il corpo della piccola star di Instagram ed a prevenire il suicidio del ragazzo.

L’incontro tra i due ragazzi

Bianca Devins e Brandon Clark si erano incontrati due mesi prima del triste avvenimento. Tra i due c’era stato subito un gran feeling, tant’è che avevano deciso di fidanzarsi.

I due stavano tornando da un concerto, quando è successa una furiosa lite che ha portato all’omicidio di Bianca.

A segnalare il tutto alle autorità, ci hanno pensato gli utenti della piattaforma Discord (chat dedicata ai Gamers). Infatti Brandon aveva deciso di postare, prima le foto del corpo esanime di Bianca e poi le foto del suo tentato suicidio, sull’app legata al mondo di TwitchTv.

La segnalazione degli utenti di Discord, hanno inoltre permesso alle autorità di soccorrere in tempo Brandon, che stava per morire dissanguato.

Nell’autunno era pronta a frequentare il college

Bianca Devins avrebbe dovuto frequentare in quest’autunno il primo anno di college. La ragazza aveva scelto il Mohawk Valley Community College, a Utica (New York), come spiega la sorella, con un post di addio su Instagram.

Proprio la sorella ha salutato Bianca scrivendole: “Odio dover scrivere questo. Odio sapere che non tornerai a casa come eri solita fare. Eri la migliore sorella che chiunque avesse potuto desiderare. Grazie per esserci stata sempre per me”.

