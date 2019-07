Stasera in TV su Rai 1, alle ore 21:25, andranno in onda tre episodi della serie televisiva The Resident

Ad un passo dal finale di stagione, stasera andranno in onda tre episodi della serie televisiva statunitense The Resident. Le puntate 10-11-12, chiamate “Fantasmi”, “Tutta la colpa alle infermiere” e “Brutti risvegli e rapaci”, precedono quello che è la fine della prima stagione della serie.

LEGGI ANCHE: ANTICIPAZIONI TV: LA PENULTIMA PUNTATA DI ROSY ABATE – LA SERIE

Anticipazioni episodio 10: Fantasmi

Conrad continua a rimuginare sulla morte di Lily Kendall. La paziente oncologica è deceduta dopo aver ricevuto un trattamento nella clinica della dottoressa Lane Hunter. Completamente assorto nei suoi pensieri, si sloga la caviglia mentre fa jogging. L’infortunio non gli impedirà di continuare a fare il suo lavoro. Si prenderà cura, infatti, di un suo vecchio insegnante in preda ad allucinazioni. Lane Hunter e Randolf Bell sono sempre più uniti. Intanto, Devon Pravesh prova a convincere Conrad ad accettare il ricovero. Non sarà cosa facile. Hawkins, infatti, rifiuterà con decisione ogni trattamento.

Anticipazioni episodio 11: Tutta la colpa alle infermiere

Nic si trova a essere suo malgrado protagonista di un’indagine interna dell’ospedale per via della morte di Lily Kendall. La donna, infatti, è deceduta dopo una overdose di potassio. Conrad tenta di aiutarla ma è stata Lane Hunter a indicarla tra i responsabili. Ora il suo posto di lavoro è a rischio. I genitori della Kendall sono sul piede di guerra. Vogliono fare causa alla clinica. Le cose non vanno meglio al dottor Bell. Mentre esegue un delicato intervento, infatti, il paziente per via di un incidente prende fuoco.

Anticipazioni episodio 12: Brutti risvegli e rapaci

Bradley, dottore della clinica, dopo un turno estenuante ha un grave infortunio e rischia la vita. Conrad e Devon fanno il possibile per salvarlo. Mina ha l’importante compito di cercare di convincere il dottor AJ Austin a entrare a far parte del team del Chastain. Tuttavia, non è facile trattare con lui. Consapevole del suo talento, dimostra tanta arroganza. Nic cerca le prove in grado di scagionarla.