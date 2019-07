Americo Aldrovandi: La vita segreta del gigante buono. Stasera con Federica Sciarelli su Rai 3

Americo Aldrovandi è il ragazzo 35enne scomparso quattro mesi fa. Residente in Svizzera, è scomparso dal suo appartamento intorno al 20 Marzo. La madre giorni prima gli ha mandato un messaggio su Facebook senza ricevere risposta. La zia, preoccupata per il silenzio prolungato, cinque giorni più tardi è andato a fargli visita a casa. Da lì la spiacevole sorpresa: Americo non era in casa.

Americo, negli ultimi tempi, aveva cominciato a frequentare una nuova compagnia. I suoi amici erano tutti marocchini e tunisini di religione musulmana. Alcuni suoi amici hanno addirittura pensato che si fosse reclutato tra le milizie dell’Isis.

Poco prima di sparire, il giovane residente in Svizzera avrebbe cercato 2000€ rivolgendosi a una persona che si occupa proprio di recupero crediti. Un amico dello scomparso, ha raccontato uno strano aneddoto sul ragazzo: una volta affermò si essere stato rapito e portato a San Bernardino, senza mai svelarne il motivo.

Stasera il caso di Americo Aldrovandi sarà ripreso nello Speciale Estate 2019 di Chi l’ha visto? La narrazione sarà affidata a Chiara Cazzaniga con Irene Fornari e Gabriele Di Censi.

