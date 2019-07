In prima serata andrà in onda su Italia 1, il festival musicale Battiti Live, organizzato da Radio Norba

Rai1, “Super Quark” – Ritorna l’immancabile appuntamento con Super Quark. Trasmissioned’informazione condotta da Piero Angela con la collaborazione di Alberto Angela, Giovanni Carrada, Barbara Gallavotti, Elisabetta Bernardi, Paolo Magliocco. A cura di Nicoletta Zavattini. Produttore esecutivo Monica Giorgi Rossi e con la regia di Gabriele Cipollitti.

Rai2, “Blood & Tresure” – In onda su Rai 2 la quarta puntata della prima stagione di Blood & Tresure. La serie tv tratta di un esperto di antichità che si allea con un ladro d’arte, per catturare un terrorista che finanzia i suoi attacchi grazie a un tesoro rubato.

Rai3, “Chi l’ha visto” – Torna il classico appuntamento di Rai 3 con “Chi L’ha Visto”. Il programma condotto da Federica Sciarelli, andrà in onda in un’edizione Speciale Estate 2019. Lo speciale consisterà in due puntate della durata di un’ora l’una, con approfondimenti su storie e casi ancora irrisolti, realizzati dagli inviati che ne hanno seguito le vicende nel corso della stagione.

Rete 4, “I Legnanesi” – Sulla rete Mediaset risevata ad un pubblico più adulto, andrà in onda la trasmissione di intrattenimento “I legnanesi”. Il programma racconta una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo.

Canale 5, “Manifest” – Prima tv per Canale 5, che manderà in onda il settimo episodio della prima stagione di “Manifest”, serie tv americana. Cast composto da: Melissa Roxburgh Josh Dallas, Athena Karkanis, e J. R. Ramirez.

Italia 1, “Battiti Live” – Grande appuntamento musicale per Italia 1. Andrà in onda in prima serata, il grande festival musicale organizzato da Radionorba, Battiti Live. Artisti italiani ed internazionali si esibiranno nelle varie piazze che animano la Puglia.

In onda sulle principali reti minori

La7, “Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata” – Su La7 va in onda un altro classico del cinema comico italiano. Film comico del 1971 ha come protagonisti il grande Alberto Sordi, accompagnato da Claudia Cardinale, Riccardo Garrone, Corrado Olmi, Tano Cimarosa, Nick Buttaro.

Tv8, “Laguna Blu” – In prima serata su Tv8 andrà in onda il film del 1980, “Laguna Blu”. Diretto da Rendal Kleiser parla di due bambini sopravvissuti ad un naufragio, crescono accolti da una splendida laguna, scoprendo naturalmente la vita. I protagonisti sono interpretati da Brooke Shields e Cristopher Atkins.

NOVE, “A Cena Con Un Cretino” – Sul NOVE andrà in onda il film comico uscito nel 2010, “A Cena Con Un Cretino”. La pellicola è diretta da Jay Roach ed ospita un casting di altissimo livello composto da: Steve Carell, Paul Rudd, Stephanie Szostak, Jemaine Clement, Zach Galifianakis, Lucy Punch.

L.P.

Per altre notizie sul mondo dello Spettacolo, CLICCA QUI !