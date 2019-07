Serie A e Coppa Italia, ecco il calendario con le date. Tutto prende forma: definite già le soste e i programmi natalizi.

Serie A e Coppa Italia, ecco il calendario con le date. Si scaldano i motori per il mondo del calcio. In attesa di conoscere gli incroci delle squadre nelle singole giornate – appuntamento in programma il 30 luglio – ieri la Lega Serie A ha reso note le date della stagione in arrivo.

Il fischio d’inizio ci sarà sabato 24 agosto, e si partirà con i due classici anticipi: uno fissato alle 18.00, l’altro alle 20.45. Chiusura fissata invece per il 24 maggio, 19 giorni prima dell’inizio degli Europei. I turni infrasettimanali saranno tre: il 25 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo. Previsto chiaramente anche la pausa natalizia: l’anno solare si chiuderà il 22 dicembre, per poi riprendere il 5 gennaio del 2020.

Calendario Serie A e Coppa Italia, le novità

Un ritorno al passato quindi per il nostro campionato. Perché dopo due sole stagioni, infatti, è stato già abbandonato il boxing-day, l’appuntamento tipo inglese che prevede partite anche nei giorni festivi natalizi e il 31 dicembre. Nonostante i buoni riscontri su più aspetti, c’è stata l’inversione di rotta a sorpresa.

Come rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola, ci sarebbero due motivi dietro questa scelta: da una parte la volontà delle istituzioni calcistiche di ripristinare le abitudini nostrane, dall’altra il pressing di Sky, con l’emittente che non gradiva un’altra prima metà di gennaio senza gare di Serie A

Per quanto riguarda invece la Coppa Italia, la prima fase inizierà il 4 agosto e seguiranno le sfide dell’11 e del 18 per il secondo e terzo turno. Gli ottavi di finale, con le prime 8 classificate dell’ultimo campionato, inizieranno il 15 e il 22 gennaio. Quarti di finale in programma invece il 29, le semifinali si disputeranno tra andata e ritorno il 12 febbraio e il 4 marzo. La finalissima, a Roma, avverrà il 13 maggio. Lunedì prossimo ci sarà il sorteggio del tabellone.

Date, soste e programmi

La Serie A TIM prenderà il via il prossimo 24 agosto, per concludersi il 24 maggio 2020.

Tre i turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre 2019, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020.

Le squadre si fermeranno quattro volte per gli impegni delle Nazionali, precisamente

l’8 settembre il 13 ottobre il 17 novembre il 29 marzo 2020

La sosta invernale è in programma dal 23 dicembre al 5 gennaio 2020.

