La verità sulla morte nel 1989 di Denis Bergamini si avvicina

Denis Bergamini morì il 18 novembre del 1989, sulla statale 106 jonica, all’altezza di Roseto Capo Spulico. Sulla base della testimonianza della fidanzata del tempo, fu dichiarato morto per suicidio. Si sarebbe buttato sotto un camion in transito, dopo essere sceso dalla sua auto, su cui stava viaggiando con la fidanzata. Da qualche giorno sono giunte al termine le attività organizzative e sono finiti gli interrogatori per la fase finale dell’inchiesta sul suo caso. Dopo 30 anni e due archiviazioni precedenti, si può dire che la verità stia per avvicinarsi. Nei prossimi giorni, dopo aver raccolto gli ultimi elementi, la Procura di Castrovillari dovrebbe rendere noti gli sviluppi sugli indiziati (3).

Denis Bergamini, ecco gli elementi che destano dubbi

Dall’esame autoptico, dopo la riesumazione del corpo, si è stabilito che alcuni elementi con coincidevano con l’ipotesi del suicidio del calciatore. Nelle due precedenti indagini erano state ritenute invece valide queste teorie, perciò si era giunti all’archiviazione. A fare la differenza sono state scarpe, orologio e catenina. Il reparto investigazioni, dopo aver avviato delle simulazioni, ha sentenziato che, se l’uomo si fosse buttato sotto il camion in transito, le scarpe, la catenina e l’orologio indossati avrebbero dovuto subire danni da strisciamento sull’asfalto. Invece, tutti e 3 gli elementi, erano intatti.

Nella sua carriera da calciatore ha giocato con l’Imola ed il Russi nel campionato Interregionale. Viene poi acquistato dal Cosenza che militava in Serie C1 e ci resta per 5 stagioni ottenendo anche la promozione in B nell’87/88. Giocò la sua ultima gara il 12 novembre dell’89, un Monza-Cosenza terminato 1-1. La sua morte ha sconvolto il mondo del calcio. L’ex calciatore Carlo Petrini provò infatti a far luce sui fatti con il libro del 2001 ‘Il calciatore suicidato’, fondendo dei dettagli sulla vicenda.

M.D.G