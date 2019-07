Uno dei musicisti più celebri del Sud Africa, Johnny Clegg, è morto all’età di 66 anni, dopo una lunga battaglia con il cancro del pancreas.

Conosciuto come lo “Zulu bianco”, Johnny Clegg fu un critico vocale del governo dell’apartheid che governò fino al 1994. Nel 2015 il musicista di origine britannica, che mescolava in modo univoco musica occidentale e zulu, è stato diagnosticato un cancro.

Il suo più famoso successo, Asimbonanga, uscito nel 1987, è stato dedicato a Nelson Mandela. Il titolo della canzone vuol dire “Non l’abbiamo visto” in Zulu. La canzone è stata una delle prime a chiedere apertamente il rilascio di Mandela.

A quel tempo, il futuro primo presidente nero del Sud Africa era ancora in prigione e considerato una minaccia per lo stato di apartheid. Clegg – un uomo bianco che ha imparato a parlare e cantare in Zulu – è diventato un simbolo del Sudafrica democratico ed è stato scelto per cantare nel servizio funebre di Nelson Mandela nel 2013.

Il suo manager musicale di lunga data, Ronny Quinn ha annunciato la notizia della sua morte. Successivamente ha dichiarato che Clegg ha lasciato “Impronte profonde nel cuore di ogni persona che si considera africana. Ci ha mostrato che cosa significa assimilare e abbracciare altre culture senza perdere la tua identità”.

Johnny Clegg, chi era il bianco dalla parte dei neri

Johnny Clegg ha infranto la legge per giocare con musicisti neri nell’epoca dell’apartheid razziale, quando tale mescolanza era vietata, dice Andrew Harding della BBC a Johannesburg. Lui e la sua musica ibrida sono stati un potente rimprovero al governo delle minoranze bianche.

La carriera di Clegg ha iniziato la sua carriera 40 anni fa con Juluka, una band di razza mista, che ha formato con il chitarrista nero Sipho Mchunu. A quel tempo, gran parte della sua musica era bandita dalle onde radio. Le sue esibizioni pubbliche furono limitate fino alla fine dell’apartheid nel 1994. “Dovevamo trovare il modo di aggirare una miriade di leggi che ci impedivano di mescolare le linee razziali”, ha detto all’agenzia di stampa AFP nel 2017.