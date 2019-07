Laura Chirica, riaperte le indagini dopo i molti dubbi della magistratura

Laura Chirica è la 17enne che il 14 febbraio del 2017 è morta dopo essere precipitata dal settimo piano di un palazzo in via Agrigento a Roma. Oggi, come annunciato dall’avvocato Angela Racanicchi, sono state riaperte le indagini. Questo perché non tutti i passaggi quadrano e la dinamica dei fatti ha lasciato molti dubbi. La pista del suicidio dunque non convince del tutto.

Quel giorno, precisamente, Laura non è andata a scuola, recandosi sul luogo della tragedia con il treno. Qui si è fatta aprire dicendo al portiere che doveva recarsi al settimo piano. A destare i maggiori sospetti è il fatto che l’edificio ad occhi ne ha solo 5 e gli ultimi due sarebbero supplementari. Alle 14 è poi arrivato l’apparente suicidio a seguito del quale un inquilino, che aveva l’aveva vista ‘inerme ed agonizzante’ sul pavimento del terrazzo condominiale, ha chiamato il 118. La corsa poi al Policlinico di Corso Umberto I dove il quadro clinico si è aggravato ed ha portato alla morte ufficiale della minorenne.

Laura Chirica, cosa sarebbe accaduto veramente

Laura sarebbe stata un corriere della droga, utilizzata per lo spaccio dell’hashish. Durante le indagini un amico della vittima aveva fatto il nome di un uomo che la ragazza avrebbe dovuto incontrare il giorno della sua morte per consegnargli 700 euro in contanti. La scelta dell’edificio potrebbe dunque non essere stata casuale e servita proprio per compiere l’omicidio?

Chi l’ha visto, il quale si occupa di queste questioni, in passato a provato ad intervistare il testimone che però ha aspramente rifiutato ogni dichiarazione. Al giornalista avrebbe solo detto: “Lascia perdere. È successo che ce l’ho sulla coscienza, perché se ero andato da lei era ancora viva, levatevi. Io non stavo a Roma e voglio sapere pure io che è successo”.

