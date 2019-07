La Coppa d’Africa avrà presto un vincitore. Senegal ed Algeria si daranno battaglia venerdì per trovare un posto nella storia del calcio del continente.

Senegal-Algeria non sarà una partita qualunque. E con ogni probabilità non lo sarà mai più. Venerdì 19 luglio, infatti, le due squadre saranno in campo per contendersi il titolo di Campione d’Africa. Non è qualcosa da prendere alla leggera e proprio per questo le due squadre daranno il massimo in campo per cercare di battere l’avversario. Soltanto spezzando la difesa avversaria e piegando il morale degli 11 nemici si potrà ottenere la gloria ed un posto negli almanacchi del calcio africano. L’Algeria ha già vinto una volta la Coppa d’Africa, nel 1990, vincendo contro la Nigeria, match che in questa edizione è stato la semifinale del torneo. Il Senegal, invece, non è mai salito sul tetto dell’Africa e questa volta, grazie alla qualità incredibile di alcuni suoi componenti, proverà a farlo. In effetti, gente come Kalidou Koulibaly e Sadio Mané passano una volta ogni cinquanta o cento anni in un Paese africano.

La finale della Coppa d’Africa

Senegal ed Algeria si stanno scaldando già. La tensione sale ed in tutto il continente non si parla d’altro.Le squadre si stanno preparando e lavorando sui propri difetti, nelle ultime due partite hanno faticato troppo e questo potrebbe essere un fattore. Il Senegal, infatti, ha battuto la Tunisia solo con un autogol di Bronn. L’Algeria invece ha mandato Troost-Ekong e Mahrez in gol, ma il gol del nigeriano Ighalo ha tenuto tutti col fiato sospeso fino al 95′. Proprio per questo, ora, i due C.T. devono cercare di perfezionare ogni aspetto mentale e fisico della gara, tenendo conto della forza dell’avversaria. Offesa ma anche difesa, bisogna lavorare bene sulla fase difensiva e suoi difetti che nelle ultime gare hanno reso l’esito della partita non così scontato per buona parte della gara. Attaccare bene, difendersi compatti e soprattutto correre tantissimo. C’è la storia in gioco.

Le quote della gara

Senegal-Algeria si preannuncia una finale interessante, che sarà combattuta per molto tempo. Con le formazioni che hanno difetti ed eccellenze assolute, le quote dei bookmakers sono piuttosto equilibrate e pendono appena appena verso Koulibaly e compagni. La vittoria del Senegal, infatti, è data tra i 2.70 ed i 2.85. Il 2 in favore di Mahrez e connazionali ball tra i 2.80 ed i 2.95. Tra i 2.88 ed i 2.95 il segno X.

