Senegal Algeria, ecco tutti i link streaming e come vedere la partita che vale la finale di Coppa d’Africa. La sfida si avvicina, i tecnici studiano le migliori formazioni.

Senegal-Algeria sarà una gara fondamentale per la storia del calcio africano. Le due formazioni più forti, i due Paesi che sono sopravvissuti ai gironi, ora si daranno battaglia. Saranno 90 minuti infuocati, ammessi che bastino per decretare il vincitore tra le due squadre. Chi trionferà, non soltanto raggiungerà il tetto dell’intera Africa, ma si affermerà come prima potenza del calcio del continente. Questo, ovviamente, oltre ai risvolti sul piano dell’onore e dell’orgoglio, ha anche altri importanti conseguenze. Sponsor, televisioni ed investitori potrebbero essere attratti dalla possibilità di usare il marchio dei campioni d’Africa per vendere meglio i propri prodotti in un mercato ancora tutto da conquistare e con grandi margini di crescita. Per ora, però, limitiamoci all’aspetto più sentimentale: il rettangolo da gioco. E’ qui che si deciderà l’importante gara ed è qui che le squadre dovranno dare il 101% per entrare nella storia.

Senegal-Algeria, dove vederla in streaming e tutti i link necessari

Il match si disputerà venerdì 19, di sera, allo Stadio Internazionale de Il Cairo, in Egitto. La partita inizierà alle ore 19.00 e sarà un’esclusiva di DAZN. La nuova piattaforma, che ha da poco compiuto un anno in Italia, assicura ai propri clienti tanti diversi eventi di sport in streaming ed in demand per 9.99 euro al mese. La piattaforma ha i diritti per delle partite di Serie A e tutta la Serie B. Non soltanto, trasmette in streaming anche La Liga, la Ligue 1, la Coppa di Lega Inglese, la Coppa d’Africa, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la UFC, la MLB, la NH.

Ecco dove vedere DAZN e la partita:

Le probabili formazioni

I due allenatori ovviamente metteranno in campo la migliore squadra possibile. Ecco le probabili formazioni:

TUNISIA (4-3-3): Hassen; Drager, Bronn, Meriah, Haddadi; Sassi, Skhiri, Ben Mohamed; Khazri, Khenissi, Msakni.

A disposizione: Mustapha, Ben Cherifia, Kechrida, Bedoui, Chaouat, Badri, Aouadhi, Lamti, Srarfi, Chaalali, Hnid, Sliti.

C.t.:Alain Giresse.

NIGERIA (4-2-3-1): Akpeyi; Ola Aina, Troost-Ekong, Omeruo, Collins; Ndidi, Etebo; Chukwueze, Iwobi, Musa; Ighalo.

A disposizione: Ezenwa, Uzoho, Balogun, Henry, Shehu, Onuachu, Simon, Kalu, Ogu, Osimhen.

C.t.: Gernot Rohr.

N.A