Tunisia Nigeria, ecco tutti i link streaming e come vedere la partita di questa sera che vale per il terzo posto in Coppa d’Africa.

Tunisia-Nigeria di questa sera è un match davvero molto importante per la storia delle due squadre. Malgrado nessuna delle due, infatti, uscirà dallo stadio con una coppa nelle mani, c’è tanto in gioco. Vincendo questa sera, infatti, ci si assicura la posizione di terza potenza dell’intero calcio africano, cosa che attira sponsor ed importanti occasioni commerciali. Non solo: in campo ci sarà in gioco, ovviamente, l’orgoglio e la voglia di rivalsa. Entrambe le formazioni, infatti, hanno perso contro le squadre che si contenderanno la finale venerdì. La Tunisia è stata sconfitta con uno sfortunato autogol di Bronn contro il Senegal. Più complessa la gara tra la Nigeria e l’Algeria, che con Troost-Ekong e Mahrez al 95′ ha risposto al gol di Ighalo.

Tunisia-Nigeria, dove vederla in streaming e tutti i link necessari

Il match si disputerà questa sera allo Stadio al Salam de Il Cairo, in Egitto. La partita inizierà alle ore 19.00 e sarà un’esclusiva di DAZN. La nuova piattaforma, che ha da poco compiuto un anno in Italia, assicura ai propri clienti tanti diversi eventi di sport in streaming ed in demand per 9.99 euro al mese. La piattaforma ha i diritti per delle partite di Serie A e tutta la Serie B. Non soltanto, trasmette in streaming anche La Liga, la Ligue 1, la Coppa di Lega Inglese, la Coppa d’Africa, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la UFC, la MLB, la NH.

Ecco dove vedere DAZN e la partita:

Le probabili formazioni della gara

Non sarà certo una partita che si sogna di disputare fin da bambini, ma di certo non è neanche un’occasione da poco. Proprio per questo i due tecnici metteranno comunque in campo le migliori formazioni possibili per provare a centrare il gradino più basso del podio.

TUNISIA (4-3-3): Hassen; Drager, Bronn, Meriah, Haddadi; Sassi, Skhiri, Ben Mohamed; Khazri, Khenissi, Msakni.

A disposizione: Mustapha, Ben Cherifia, Kechrida, Bedoui, Chaouat, Badri, Aouadhi, Lamti, Srarfi, Chaalali, Hnid, Sliti.

C.t.: Alain Giresse.

NIGERIA (4-2-3-1): Akpeyi; Ola Aina, Troost-Ekong, Omeruo, Collins; Ndidi, Etebo; Chukwueze, Iwobi, Musa; Ighalo.

A disposizione: Ezenwa, Uzoho, Balogun, Henry, Shehu, Onuachu, Simon, Kalu, Ogu, Osimhen.

C.t.: Gernot Rohr.

N.A.