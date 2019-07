Novità in prima serata per Rai 2 che presenta in prima serata “Improvviserai”, nuovo programma comico di Ale e Franz

Rai1, “Don Matteo” – Per aprire la prima serata, l’emittente principale della Rai offre la serie tv con protagonista Terrence Hill, Don Matteo. Andranno in onda le puntate numero 11 e 12 dell’undicesima stagione.

Rai2, “Improvviserai” – La grande novità della prima serata la offre Rai2. Infatti andrà in onda alle ore 21.20 il programma comico “Improvvisamente”, con due star della comicità italiana Ale e Franz. Il programma consiste nell’arte dell’improvvisazione, ispirato a Buona la prima, precedente programma sempre con Ale e Franz. Tra i grandi ospiti della prima puntata, ci saranno: Alessandro Betti, Gigi e Ross, Maria Di Biase e tanti altri ospiti vip.

Rai3, “The Circle” – Per la terza rete della Rai, andrà in onda il film del 2017 diretto da James Ponsoldt, “The Circle”. Il film è un thriller e nel cast presenta attori del calibro di Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Karen Gillan, Ellar Coltrane, Patton Oswalt.

Rete 4, “Fuori dal Coro” – La rete mediaset riservata ad un pubblico più adulto, presenterà in prima serata “Fuori dal coro”, programma di informazione, inchiesta e attualità, condotto dal giornalista Mario Giordano.

Canale 5, “Il Principe e il Pirata” – Canale 5 per la prima serata sceglie il film “Il Principe e il Pirata”. Commedia italiana del 2001 interpretata e diretta da Leonardo Pieraccioni. Ad accompagnare il comico toscano il solito Massimo Ceccherini con Luisa Ranieri, Giorgio Picchianti, Melanie Gerren e Lucio Allocca.

Italia 1, “Chicago P.D.” – La rete mediaset rivolta ad un pubblico più giovanile, riserverà la prima serata alla serie tv americana “Chicago P.D”. Andranno in onda gli episodi 7 e 8 della sesta stagione.

In onda sulle principali reti minori

La7, “In onda” – Torna su La7 l’appuntamento delle 20:30 con il sedicesimo episodio di “In Onda”, programma di approfondimento condotto da Luca Telese e David Parenzo.

Tv8, “Spiderman 2” – Film di azione del 2004 diretto da Sam Raimi ed ispirato al omonimo fumetto della Marvel. Il film vede l’attore Tobey Maguire nei panni di Spiderman. Tra gli altri protagonisti Kristen Dunst nei panni di Mary Jane, James Franco che sarà Harry Osborn ed infine Alfred Molina nei panni di Dr. Otto Octavius o meglio conosciuto come Doctor Octopus.

NOVE, “Tutta la Verità” – Sul NOVE andrà in onda il programma di inchiesta “Tutta La Verità”. La puntata di stasera sarà dedicata all’enigma del mostro di Firenze, che tra il 1968 ed il 1985 colpì a morte ben sedici giovani nei dintorni di Firenze.

L.P.

