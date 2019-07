La showgirl argentina, Belen Rodriguez, torna a far parlare di sè con uno scatto hot mentre lecca un ghiacciolo, il web si scatena con svariate reazioni

Da poco tornata in coppia con Stefano De Martino, Belen attualmente sta trascorrendo le vacanze a Ibiza col compagno ed il piccolo Santiago. Tra una registrazione di “Tu si Que Vales” e le vacanze in Spagna, la showgirl argentina trova sempre il modo per far parlare di sè.

Questa volta ci pensa con un altro scatto hot in spiaggia. Stavolta la soubrette sorprende i suoi fans, infatti non mostra il Lato B bensì una provocante leccata ad un ghiacciolo all’anguria. La foto in poche ore ha mandato in delirio i suoi fans.

I commenti dei fans

Sotto alla foto di Belen Rodriguez si scatenano i follower. Sono svariati i commenti che riservano allusioni di ogni tipo doppi sensi, commenti a cui Belen e suo marito non danno alcun peso. Tra i commenti ironici c’è anche chi si chiedeva se il bikini undersized sia della nipote dell’argentina.

Ma anche qui le critiche non sono mancate. Molti fans hanno notato che in realtà lo scatto è stato copiato proprio alla sorella della showgirl, la piccola Cecilia Rodriguez. Coincidenza o è partita una sfida a colpi di scatti ho tra le due sorelle?

Non solo commenti. Molte persone si sono cimentate nella stessa foto delle sorelle Rodriguez, ovviamente il tutto in chiave parodistica. Lo scatto più famoso è arrivato dal duo comico foggiano, Pio e Amedeo. I due autori e protagonisti di Emigratis, ancora una volta hanno cavalcato la cresta dell’onda, cimentandosi nella foto stile Belen. Foto che ha suscitato l’ilarità non solo dei fans del duo, ma anche di persone conosciute nel mondo della televisione. Infatti sono arrivati commenti persino da Simona Ventura e dall’ex giornalista Raffaella Zardo.

L.P.

