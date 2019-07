La Juventus vuole James Rodriguez. L’ultimo aggiornamento che arriva dalla Spagna parla proprio di un importante dietrofront della dirigenza bianconera che avrebbe di colpo riacceso l’interesse per il giocatore.

La Juventus torna su James Rodriguez. Il fantasista colombiano, che da settimane è in trattative col Napoli, è tornato ad essere un nome caldo, caldissimo in ottica bianconero. Secondo le ultime notizie di calciomercato di As, infatti, il club bianconero avrebbe riallacciato i contatti con il mancino e con la dirigenza del Real Madrid. Nella scorsa estate ed anche a gennaio, quando il giocatore continuava ad alternare buone prestazioni a prestazioni da dimenticare, la Juve si era fatta avanti. Nel Bayern Monaco, infatti, il calciatore non è stato un elemento imprescindibile, con tante panchine e parecchi infortuni. Proprio per questo i bianconeri si erano inseriti, per cercare di strappare un affare a prezzi relativamente bassi, ma il prestito biennale che legava il sudamericano alla squadra tedesca. Ora però, che il giocatore torna a Madrid, dove Zidane non vuole considerarlo come un elemento della rosa, il mercato torna ad avere un pezzo interessante da offrire.

La Juventus ritorna su James del Real Madrid

Nelle ultime settimane il Napoli ha cercato di strappare il calciatore al Real Madrid. La dirigenza napoletana vuole però avere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto, cosa che per ora i Blancos non vorrebbero considerare, optando per una cessione a titolo definitivo ed immediata. Fiutando l’affare grosso ed il momento di stallo della trattativa, si è inserito l’Atletico Madrid, che cerca un rinforzo in quella zona. La cosa ha ovviamente aumentato la tensione tra Napoli e Madrid, con i tifosi che speravano di poter mettere a segno un colpo davvero incredibile. Il fantasista è stato per diverso tempo tra i migliori mancini in Europa ed al Napoli potrebbe servire la sua classe e la sua esperienza a livello nazionale ed internazionale. Nelle ultimissime ore, però, in molti si erano arresi al fatto di non vedere James Rodriguez in Italia. Cosa che nelle ultimissime ore, però, potrebbe non essere più vera.

James per sostituire Dybala o Costa

La Juventus dovrà fare delle cessioni Importantissime per arrivare a Paul Pogba. Il centrocampista centrale francese, infatti, costa davvero parecchio, valutato oltre 120 milioni di euro dalla dirigenza dei Blancos. Proprio per questo, onde convincere il calciatore e la dirigenza dello United, la Juventus potrebbe proporre degli scambi. Sul piatto, in favore dello United, potrebbero finire giocatori importanti come Paulo Dybala e Douglas Costa. Per questo i bianconeri sono tornati prepotentemente su James Rodriguez.