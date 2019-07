Calciomercato Milan, chiesto Demiral alla Juventus: servono 40 milioni

Uno degli obiettivi del Milan in questa finestra estiva di mercato, è quello di regalare a Giampaolo un difensore centrale. Nelle ultime ore rimbalzano voci di una richiesta di informazioni alla Juventus per Merih Demiral. Il classe ’98 è stato acquistato per 18 milioni di euro dai bianconeri solo qualche settimana fa. Ora, per cederlo, avrebbero chiesto ai rossoneri ben 40 milioni di euro. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb, il turco potrebbe però arrivare anche con una formula differente dal trasferimento a titolo definitivo. Alla finestra c’è anche il Sassuolo con De Zerbi pronto a riaccoglierlo sotto la sua ala dopo 6 mesi giocati ad alto livello tra gennaio e maggio (14 presenze e 2 gol).

Calciomercato Milan, non solo Demiral: il punto su tutti i difensori nel mirino

Merih Demiral per la difesa Milan è l’ultima idea, ma non l’unica tenuta in piedi dal duo Maldini-Boban. Del resto occorre trovare per forza di cose una soluzione visto che in rosa ci sono solo tre centrali: Caldara, Musacchio e Romagnoli. Il primo inoltre è ancora alle prese con l’infortunio che lo terrà fermo fino a novembre. Tra i nomi in orbita rossonera ci sono Dejan Lovren, Matija Nastasic, German Pezzella e Dajot Upamecano. I primi 3 potrebbero arrivare a fronte di un’offerta di 15-20 milioni. Il centrale del Lipsia costa invece sui 50 e, nonostante sia ritenuto il profilo più adatto qualitativamente parlando, per il momento resta un’ipotesi da accantonare. Intanto, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, ieri ci sarebbe stato un incontro a Milanello tra la dirigenza del Diavolo e i rappresentanti della SEG (Sports Entertainment Group) per parlare della situazione di Wesley Hoedt, ex Lazio e Carlos Salcedo, ex Fiorentina. Con l’agenzia si è parlato anche di Memphis Depay del Lione per l’attacco. Per il momento però resta un discorso esplorativo.

M.D.G